Лукашенко: Никакой горячей войны не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что никакой "горячей" войны не будет. Слова политика привела в четверг его пресс-служба. Лукашенко допустил, что лидеры государств, их советники, возможно, "где-то переборщили с военными терминами", однако сделано это было не специально, а лишь для того, чтобы в случае международного конфликта не выслушивать упрёки от народа по поводу замалчивания имеющихся угроз.

"Анализируя свои шаги и поступки, я часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убеждён, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту. А из зоны комфорта вылезти и начать воевать...", — рассуждает белорусский лидер.

Добавим, что в четверг президент Лукашенко назначил Павла Муравейко первым замгоссекретаря Совета безопасности. Ранее он занимал пост замначальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии — начальника главного оперативного управления.