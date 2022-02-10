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Лукашенко: Никакой горячей войны не будет

Президент Белоруссии уверен, что слухи о возможной эскалации в мире слишком преувеличены, потому что современные люди и политики слишком привыкли к комфорту.

10 февраля, 11:05

Обложка © Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что никакой "горячей" войны не будет. Слова политика привела в четверг его пресс-служба. Лукашенко допустил, что лидеры государств, их советники, возможно, "где-то переборщили с военными терминами", однако сделано это было не специально, а лишь для того, чтобы в случае международного конфликта не выслушивать упрёки от народа по поводу замалчивания имеющихся угроз.

"Анализируя свои шаги и поступки, я часто думаю: может быть, мы излишне людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Я просто убеждён, что никакой горячей войны не будет. Уж слишком мы привыкли к комфорту. А из зоны комфорта вылезти и начать воевать...", — рассуждает белорусский лидер.

Добавим, что в четверг президент Лукашенко назначил Павла Муравейко первым замгоссекретаря Совета безопасности. Ранее он занимал пост замначальника Генштаба Вооружённых сил Белоруссии — начальника главного оперативного управления.

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Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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