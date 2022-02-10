Песков: Все военные манёвры российских кораблей в Чёрном море правомерны
По словам представителя Кремля, все их действия осуществляются в строгом соответствии с международным морским правом.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что все военные манёвры российских кораблей ВМФ России не мешают торговым судам и не блокируют их передвижение, а также соответствуют международному праву.
"Все военные манёвры и передвижения российских кораблей в акватории Чёрного моря производятся в строгом соответствии с международным морским правом", — пояснил Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявления из Киева, что эти манёвры блокируют торговые пути в Чёрном море.
А ранее отряд из шести кораблей ВМФ России завершил переход в Севастополь. Там экипажи проведут послепоходовый осмотр, пополнят запасы горюче-смазочных материалов, питьевой воды и продовольствия, а также получат возможность для отдыха.
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