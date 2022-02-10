Песков: Все военные манёвры российских кораблей в Чёрном море правомерны

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил, что все военные манёвры российских кораблей ВМФ России не мешают торговым судам и не блокируют их передвижение, а также соответствуют международному праву.

"Все военные манёвры и передвижения российских кораблей в акватории Чёрного моря производятся в строгом соответствии с международным морским правом", — пояснил Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать заявления из Киева, что эти манёвры блокируют торговые пути в Чёрном море.