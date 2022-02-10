Лавров назвал Зеленского инструментом Запада для выведения России из равновесия

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский нужен Западу в качестве инструмента для того, чтобы выводить Россию из равновесия. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия, и никого не интересует, что он там думает и какие негативные последствия этой истерики несёт украинская экономика, украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих вот всхлипываний и причитаний", — сказал министр.