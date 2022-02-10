Лавров назвал Зеленского инструментом Запада для выведения России из равновесия
По его мнению, никто не думает о том, какие негативные последствия несут украинская экономика и бюджет, как инвестиции бегут из Незалежной из-за этих "всхлипываний и причитаний".
Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Ирина Яковлева
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский нужен Западу в качестве инструмента для того, чтобы выводить Россию из равновесия. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.
"Видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия, и никого не интересует, что он там думает и какие негативные последствия этой истерики несёт украинская экономика, украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих вот всхлипываний и причитаний", — сказал министр.
Напомним, 9 февраля Лиз Трасс прилетела в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В столицу России она прибыла в меховой шапке. Главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали РФ более четырёх лет. В последний раз с визитом в России в декабре 2017 года побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.
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