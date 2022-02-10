В Кремле начались переговоры Путина и Токаева

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в Кремле. Лидеры стран беседуют у камина в представительском зале.

"Сердечно приветствую вас в Москве. Это первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал жертвой международных банд, которые воспользовались ситуацией", — сказал Путин.

Президент напомнил, что в этой ситуации Россия подставила плечо Казахстану, но главную роль сыграло руководство республики, поэтому сегодня соседняя страна "уверенно стоит на ногах".