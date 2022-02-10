В Кремле начались переговоры Путина и Токаева
Казахстан и Россия являются соседями от Бога, подчеркнул в ходе встречи глава соседней республики.
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева направо) в Кремле. Фото © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Алексей Никольский
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали переговоры в Кремле. Лидеры стран беседуют у камина в представительском зале.
"Сердечно приветствую вас в Москве. Это первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал жертвой международных банд, которые воспользовались ситуацией", — сказал Путин.
Президент напомнил, что в этой ситуации Россия подставила плечо Казахстану, но главную роль сыграло руководство республики, поэтому сегодня соседняя страна "уверенно стоит на ногах".
"Казахстан и Россия являются соседями от Бога, у нас самая протяжённая сухопутная граница в мире. И, кроме дружбы и сотрудничества, других взаимоотношений между странами быть не может", — заявил Токаев.
Напомним, за последние дни российский лидер провёл переговоры в Кремле с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, главой Аргентины Альберто Фернандесом, а также посетил Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином и посетил церемонию открытия Олимпиады.
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