Трасс отказалась признавать Воронеж и Ростов российскими, вмешалась британский посол

На переговорах с Сергеем Лавровым посол Великобритании в России Дебора Броннерт поправила главу британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс, которая заявила, что не признаёт суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями, пишет "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники.

"Вы же признаёте суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?" — спросил Лавров. После этого Трасс ответила, что Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами.