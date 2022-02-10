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Трасс отказалась признавать Воронеж и Ростов российскими, вмешалась британский посол

В этот раз познания главы МИД Великобритании в географии оказались под большим вопросом во время переговоров с Лавровым.

10 февраля, 15:30
<p>Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Фото © ТАСС / Zuma</p>

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс. Фото © ТАСС / Zuma

На переговорах с Сергеем Лавровым посол Великобритании в России Дебора Броннерт поправила главу британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс, которая заявила, что не признаёт суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями, пишет "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники.

"Вы же признаёте суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?" — спросил Лавров. После этого Трасс ответила, что Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами.

По информации издания, в ситуацию в этот момент пришлось вмешаться Деборе Броннерт. Она "деликатно объяснила госпоже Трасс", что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории.

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Напомним, 9 февраля Лиз Трасс прилетела в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В столицу России она прибыла в меховой шапке. Главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали РФ более четырёх лет. В последний раз с визитом в России в декабре 2017 года побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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