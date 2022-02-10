В Белгороде девочка устроила жестокие игры с котом и нарвалась на проверку полиции

Девочка за верёвку таскает кота по льду. Видео © t.me / "Белгород № 1"

В Белгороде, в микрорайоне "Улитка", девочка решила поиграть с котом. Она привязала ему на шею верёвку и начала катать по льду. Питомцу такое развлечение не понравилось, и он несколько раз попытался вырваться, однако школьница дёргала его за поводок, кот падал, и она снова тащила его по льду.

Жестокую сцену сняла на видео местная жительница. Кадры были опубликованы в телеграм-канале "Белгород № 1". По словам женщины, она несколько раз сделала девочке замечания, но та не обратила на это никакого внимания. Она также рассказала, что это не первое издевательство школьницы над котом. До этого она привязывала его к дереву и совала в рот палку.

Жестокость ребёнка на видео вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Сотрудники УМВД по Белгородской области уже установили личность девочки и её родителей, с ними проведут профилактическую беседу. Кроме того, общественный инспектор по обращению с животными намерен завести дело по факту произошедшего.