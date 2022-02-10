Россия без медалей: Итоги шестого дня Олимпиады в Пекине

Шестой день Олимпийских игр в Пекине был для российских болельщиков крайне напряжённым, но абсолютно безрадостным. Хороших новостей мы ждали из разных уголков олимпийских кластеров, однако их почти и не было. Лайф подводит итоги очередного дня Олимпийских игр в Пекине.

Лыжные гонки. Злополучная десятая Непряевой

0,1 секунды — именно столько не хватило Наталье Непряевой до бронзовой медали Олимпийских игр. Это настолько мало, что даже не описать словами. Россиянка изо всех сил бежала к своей второй медали Пекина, но осталась за бортом призовой тройки. Понять эмоции Непряевой несложно — сразу после гонки она старалась, но не смогла сдержать слёз.

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"Всё было хорошо и по ощущениям, и лыжи просто замечательно работали. Мне нечего сказать", — заявила Непряева в беседе с "Матч ТВ".

Конькобежный спорт. Неудача мировой рекордсменки

Сборной России продолжает колоссально не везти на олимпийском катке. Пекинский лёд пока не приносит нашей команде медалей. Очередной день дарил нам серьёзную надежду, ведь на дистанции 5000 метров у женщин выходила наша Наталья Воронина — действующий мировой рекордсмен в этом виде программы. Свой забег она пробежала неплохо, однако в следующих соперницы были гораздо сильнее. В итоге лишь шестое место и снова с трудом сдержанные слёзы.

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"Разочарование. На данный момент это всё, что я могла показать. Как бы ни хотела пробежать сегодня быстрее, выше головы не прыгнешь. На данный момент готова на такой результат", — заявила Воронина.

Фристайл. Фиаско в командной акробатике

Ещё одна досада дня — провал нашей сборной в смешанных командных соревнованиях по фристайлу в дисциплине "акробатика". Там сборная России была в роли главного фаворита, даже без Максима Бурова, а на деле даже не попала в финал. Решили всё пять баллов и ошибка Ильи Бурова в одном из прыжков. В итоге медали этого вида программы разыгрывали без нас.

"Я ошибся в своём прыжке, отсюда такой результат. Можно ссылаться на всё что угодно, но в итоге не хватило каких-то пяти баллов. Могли, наоборот, уйти в отрыв, если бы не моя ошибка. Это моя третья Олимпиада, и так выступить… Обидно", — заявил Илья Буров.

Илья Буров. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Санный спорт. "Деревянная" медаль эстафеты

Не сильно-то повезло нашей команде и в санном спорте. На эстафету у нас собрался отличный и злой на предыдущие неудачи состав, но, увы, медаль была близко. Итоговое четвёртое место и невероятная досада. Из Пекина наши саночники увозят лишь одну медаль — бронзу Татьяны Ивановой.

Фигурное катание. Феноменальный Чен и затишье с "допингом" Валиевой

Евгений Семененко. Фото © Mathias Bergeld / Bildbyran via ZUMA Press

Пока внимание российских болельщиков приковано к ситуации с Камилой Валиевой, в Пекине разыграли второй комплект медалей в фигурном катании. Золото у мужчин забрал феноменальный Нэтан Чен. Американец в очередной раз заставил весь мир с замиранием сердца следить за каждым своим движением, оставив позади японцев Юму Кагияму и Сёму Уно. Наши далеко: Евгений Семененко — восьмой, Марк Кондратюк — 15-й, Андрей Мозалёв — 19-й.

А вот в истории с "допингом" у Камилы Валиевой наступило небольшое затишье. Информации больше не стало со вчерашнего дня. Из хорошего: Камила продолжила тренировки, а Этери Тутберидзе даже и внимания не обращает на слухи о всей этой истории. В МОК тоже призывают на этот счёт не спекулировать.

"Я не буду комментировать все слухи, которые были вчера и которые ещё будут появляться. У нас возникла ситуация, для которой нужна консультация. Что касается слухов о допинге — это спекуляции", — заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

Кёрлинг. Первая победа мужской команды и поражение женской

Набирают обороты в Пекине соревнования кёрлингистов. Там наши мужская и женская команды сегодняшний день провели по-разному. Представители сильного пола одолели Китай, великолепно проведя девятый энд. А вот женская сборная крупно уступила американкам. Дальше обе наши сборные ждёт Швейцария.

Скелетон. Наши борются за призы

Первые две попытки прошли в соревновании скелетонистов, и там у нас есть неплохие шансы на награды. После первой половины сразу два россиянина — Александр Третьяков и Евгений Рукосуев — занимают четвёртое место. И если Кристофер Гротхер — лидер стартов — уже далековато, то даже до идущего вторым Акселя Юнга можно достать.

Общекомандный медальный зачёт Олимпиады-2022. Инфографика © LIFE