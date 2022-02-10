Не помогает, но "запрещён": Что за препарат "нашли" в крови фигуристки Камилы Валиевой Никаких официальных сообщений насчёт допинг-тестов нашей спортсменки не появлялось, но в СМИ и соцсетях уже вовсю обсуждают препарат, на котором она якобы попалась 10 февраля, 10:59 Обладательница золотой медали Камила Валиева. Фото © Getty Images / Jurij Kodrun — International Skating Union / International Skating Union

История с "допингом" 15-летней фигуристки Камилы Валиевой обрастает всё большими подробностями. Пока одни переживают за судьбу золотой медали в командном турнире, другие пытаются понять, что будет со спортсменкой дальше. Из неофициальных источников следует, что в крови Валиевой нашли следы препарата "Триметазидин". Лайф рассказывает, зачем он нужен спортсменам, и вспоминает тех, кто уже попадался на нём.

Не может улучшить результаты

Наверняка за последние сутки вся страна выучила это название — триметазидин. Известно, что этот препарат применяют для профилактики стенокардии, нарушений сердечного коронарного кровообращения, болезни Меньера, при шуме в ушах, головокружениях и иных сосудистых заболеваниях. Многие сравнивают с мельдонием, однако, в отличие от последнего, он выводится гораздо быстрее.

Также известно, что препарат никак не может повлиять на спортивные результаты. Условно говоря, Валиевой триметазидин не поможет прыгать четверные и быть абсолютно лучшей фигуристкой планеты.

Фигуристка Камила Валиева во время выступления. Фото © Getty Images / Amin Mohammad Jamali

"Триметазидин переключает обмен веществ, расщепление жиров на расщепление глюкозы. И это приводит к тому, что появляется чистая энергия и нет продуктов отходов. Это очень важно, когда, допустим, сердечная мышца испытывает недостаток кислорода — допустим, при стенокардии в предынфарктном состоянии. Что-то подобное, но чуть по-другому делает и мельдоний", — заявил бывший глава антидопинговой службы ОКР Николай Дурманов.

Истории с мельдонием мы все хорошо помним, ведь на нём "попалось" немало наших спортсменов, в числе которых была и Мария Шарапова. В Европе и за океаном многие считают, что триметазидин не имеет никакой практической пользы не только для спортсменов, но и для обычных пациентов. Спрашивается, как же он тогда попал в список запрещённых WADA?

Произошло это в 2014 году. Находится он в категории S4 (гормоны и модуляторы метаболизма). Их употребление запрещено в любой, в том числе и не соревновательный период. При этом вопрос, почему результаты взятой в декабре пробы Валиевой стали известны только сейчас, во время Олимпиады, — остается без ответа. Возможно, именно поэтому молчат в WADA и прочих организациях. Пока вся история больше походит на очередную, хорошо спланированную атаку Запада на Россию и наших спортсменов. И плевать, что тем всего лишь 15 лет.

Правда, есть вопросы и к нашей стороне. К примеру, одним из противопоказаний препарата является его использование до 18 лет. И тогда становится не очень понятно, как и почему в крови совсем ещё юной 15-летней девочки нашли этот препарат. Возникают и другие вопросы. К примеру, относительно заполнения известной системы АДАМС. Возможно, какие-то ошибки были допущены и там, но сейчас об этом говорить преждевременно.

Камила Валиева из сборной России со своей командой после её выступления в командном зачёте женского одиночного катания в произвольной программе на третий день зимних Олимпийских игр 2022 года, Пекин, Китай. Фото © Getty Images / Jean Catuffe

Кто попадался на этом препарате?

Историй с употреблением триметазидина можно вспомнить немало. В том числе и с российскими спортсменами. Днём ранее СМИ и журналисты сразу вспомнили, что на употреблении его ловили бобслеистку Надежду Сергееву. Позднее она подтвердила, что препарат действительно попал в её организм, однако произошло это при употреблении БАДов. Тогда её результаты на Олимпиаде в Пхёнчхане были аннулированы.

Ещё один спортсмен, в крови которого находили триметазидин, — гребец Сергей Федоровцев. Олимпийский чемпион Афин провалил тест в мае 2016 года за пару месяцев до Игр в Рио. В итоге на Олимпиаду наша мужская команда попасть не смогла, а самого спортсмена дисквалифицировали на четыре года.

Или же легендарный китайский пловец Сунь Ян. Попался он весной 2014 года на соревнованиях внутри страны. И тут можно найти схожесть с историей про Валиеву: результаты также стали известны гораздо позже. Правда, там замешано было Китайское антидопинговое агентство (CHINADA), которое почему-то скрывало до последнего допинговые дела настоящего символа плавания в Поднебесной. К слову, аргументы китайского спортсмена позволили ему отделаться достаточно лёгким наказанием: три месяца дисквалификации.

В истории с Камилой Валиевой рано делать хоть какие-то выводы. Главное, что спортсменка продолжает тренироваться и готовиться к старту одиночниц — это уже хороший знак. За Камилу Валиеву может сыграть тот факт, что ей лишь 15 лет и она входит в список "защищённых лиц", а значит, наказание может быть гораздо меньше. Повторимся, что вся публикуемая информация пока что не несёт никакого официального характера. Всё это — домыслы СМИ и отдельных журналистов. Как и ставшая уже легендарной история с "инсайдом про марихуану".

Чем закончится история с Камилой Валиевой? Дисквалификацией и лишением России золота в командном турнире Валиева продолжит выступать, а Россия сохранит золотую медаль

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