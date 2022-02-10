В Госдуме поддержали предложение "Единой России" о пожизненном надзоре за педофилами

Законопроект об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности может быть рассмотрен 15–16 февраля.

В Госдуме поддержали предложение "Единой России" о пожизненном административном надзоре за педофилами. Как сообщила в ходе заседания рабочей группы заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая, соответствующие поправки могут быть рассмотрены на следующей неделе.

"Должно быть комплексное решение вместе с ФСИН, Минздравом, Минтруда, Минцифры, Роскомнадзором. Оно касается и ранее судимых лиц при несоблюдении ими ранее установленных режимов", — отметила депутат.

Надзор может осуществляться с применением современных средств контроля, а также сопровождаться запретом на посещение общественных мест и использование социальных сетей. Контроль касается лиц, которые уже находятся под административным надзором за подобные преступления. Инициативы поддерживают МВД, Верховный суд и Роскомнадзор.