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В Госдуме поддержали предложение "Единой России" о пожизненном надзоре за педофилами

Законопроект об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности может быть рассмотрен 15–16 февраля.

10 февраля, 15:08
<p>Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая. Фото © duma.gov.ru</p>

Заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая. Фото © duma.gov.ru

В Госдуме поддержали предложение "Единой России" о пожизненном административном надзоре за педофилами. Как сообщила в ходе заседания рабочей группы заместитель председателя нижней палаты парламента Ирина Яровая, соответствующие поправки могут быть рассмотрены на следующей неделе.

"Должно быть комплексное решение вместе с ФСИН, Минздравом, Минтруда, Минцифры, Роскомнадзором. Оно касается и ранее судимых лиц при несоблюдении ими ранее установленных режимов", — отметила депутат.

Надзор может осуществляться с применением современных средств контроля, а также сопровождаться запретом на посещение общественных мест и использование социальных сетей. Контроль касается лиц, которые уже находятся под административным надзором за подобные преступления. Инициативы поддерживают МВД, Верховный суд и Роскомнадзор.

Кузнецова назвала необходимым шагом введение закона ЕР о пожизненном заключении педофилов

Кузнецова назвала необходимым шагом введение закона ЕР о пожизненном заключении педофилов

Напомним, 8 февраля вступил в силу закон "Единой России" о пожизненном заключении педофилов. Ранее максимальный срок давали только за изнасилование лиц младше 14 лет преступниками, которые до этого уже были судимы за аналогичные деяния.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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