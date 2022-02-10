"Как нож под рёбра": Политолог Черняховский объяснил болезненную реакцию Псаки на поговорку Путина

Поговорка президента России Владимира Путина про "красавицу" по поводу необходимости выполнения Украиной Минских соглашений оказалась больной для Вашингтона и, в частности, для пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, так как напомнила им о том, что нельзя сначала согласиться выполнять условия, а потом сказать нет, объяснил в беседе с Лайфом доктор политических наук, профессор МГУ Сергей Черняховский.

"Они (США. — Прим. Лайфа) больны темой харассмента. Это же тоже такая паразитарная игра, хотя Путин не про это говорил. Он сказал, что раз соглашения подписали, их надо выполнять. Для Псаки, как и для Белого дома, это как нож под рёбра, именно потому что американцы сами никогда никаких соглашений не подписывали и не выполняли. Они их соблюдали, пока им это было выгодно, и нарушали, как только менялась ситуация в их пользу", — пояснил политолог.

По его мнению, Псаки увидела в поговорке намёки на изнасилование и её образный ряд закончился исключительно на теме харассмента, так как она не хочет отвечать на суть претензии. К тому же есть определённые комплексы. Черняховский отметил, что США всё время обижаются, особенно на Россию, когда она им не подчиняется.