"Как нож под рёбра": Политолог Черняховский объяснил болезненную реакцию Псаки на поговорку Путина
По его мнению, необходимость выполнения Минских соглашений не нравится США, так как они всегда соблюдали договоры, пока им было выгодно, и нарушали, как только ситуация менялась в их пользу.
Джен Псаки. Кадр из видео © Twitter / The White House
Поговорка президента России Владимира Путина про "красавицу" по поводу необходимости выполнения Украиной Минских соглашений оказалась больной для Вашингтона и, в частности, для пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, так как напомнила им о том, что нельзя сначала согласиться выполнять условия, а потом сказать нет, объяснил в беседе с Лайфом доктор политических наук, профессор МГУ Сергей Черняховский.
"Они (США. — Прим. Лайфа) больны темой харассмента. Это же тоже такая паразитарная игра, хотя Путин не про это говорил. Он сказал, что раз соглашения подписали, их надо выполнять. Для Псаки, как и для Белого дома, это как нож под рёбра, именно потому что американцы сами никогда никаких соглашений не подписывали и не выполняли. Они их соблюдали, пока им это было выгодно, и нарушали, как только менялась ситуация в их пользу", — пояснил политолог.
По его мнению, Псаки увидела в поговорке намёки на изнасилование и её образный ряд закончился исключительно на теме харассмента, так как она не хочет отвечать на суть претензии. К тому же есть определённые комплексы. Черняховский отметил, что США всё время обижаются, особенно на Россию, когда она им не подчиняется.
Напомним, что на пресс-конференции по итогам переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном в ночь на 8 февраля Владимир Путин обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему "ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений". Глава российского государства в ответ заметил, что альтернативы этим соглашениям нет, и произнёс фразу: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица". Позже президент Украины Владимир Зеленский согласился с Владимиром Путиным, отметив, что Украина — действительно "красавица" в том смысле, что "красивая страна".
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