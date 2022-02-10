Премьер Польши: Варшава и Лондон хотят "строить мосты" с Москвой
По словам Моравецкого, государства стараются действовать вместе в интересах мира, что говорит о том, как для стран важны трансатлантические связи.
Фото © ТАСС / EPA / Tomasz Gzell
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава и Лондон готовы к сотрудничеству с Москвой, но только в мирном ключе. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Великобритании Борисом Джонсоном.
По словам Моравецкого, Варшава и Лондон стараются действовать вместе в интересах мира. И это говорит о том, как важны трансатлантические связи для Великобритании и Польши, подчеркнул он.
"Мы хотим строить мосты, в том числе с Россией, но должна быть ясность, что мы их возводим на фундаменте мира", — отметил Моравецкий.
Ранее Лавров пообещал ответить взаимностью на попытки Британии улучшить отношения с Россией. По словам министра, сейчас они находятся, пожалуй, на самой низкой отметке за последние многие годы — и такое положение дел не может не беспокоить РФ.
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