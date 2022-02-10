Премьер Польши: Варшава и Лондон хотят "строить мосты" с Москвой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава и Лондон готовы к сотрудничеству с Москвой, но только в мирном ключе. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции со своим коллегой из Великобритании Борисом Джонсоном.

По словам Моравецкого, Варшава и Лондон стараются действовать вместе в интересах мира. И это говорит о том, как важны трансатлантические связи для Великобритании и Польши, подчеркнул он.

"Мы хотим строить мосты, в том числе с Россией, но должна быть ясность, что мы их возводим на фундаменте мира", — отметил Моравецкий.