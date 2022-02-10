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В Москве мужчина зарезал отца с сожительницей и покончил с собой

Причина жестокой расправы не уточняется. Сейчас на месте трагедии находятся правоохранители, оно оцеплено.

10 февраля, 14:44

Место убийства. Фото © LIFE

В квартире на Бескудниковском бульваре в Москве бытовая ссора обернулась двойным убийством. В результате погибли двое мужчин и одна женщина. Возбуждено уголовное дело. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места трагедии.

Дом на севере Москвы, где мужчина убил отца с сожительницей и покончил с собой. Видео © LIFE

"По предварительным данным, установлено, что в квартире проживали родственники, между которыми произошёл конфликт на бытовой почве", сообщает региональное управление СКР.

По некоторым данным, мужчина зарезал отца и его сожительницу. Сам он был найден мёртвым у дома. Место трагедии оцеплено, там уже находятся прокурор Северного административного округа Михаил Попков и тимирязевский межрайонный прокурор Андрей Захаров. Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбуждённого по статье "Убийство двух и более лиц".

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Ранее Лайф писал, что правоохранители задержали двух молодых жителей кубанской станицы Кущёвской, подозреваемых в убийстве мужчины, разбое, похищении людей и угоне автомобиля.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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