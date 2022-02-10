Звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко заразилась ковидом

Народная артистка РСФСР, звезда фильма "Тихий Дон" 1957 года Зинаида Кириенко заразилась коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил представитель актрисы.

"У Зинаиды Михайловны коронавирус, она болеет, чувствует себя не очень хорошо", — сказал он.