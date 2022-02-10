НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко заразилась ковидом

88-летняя актриса чувствует себя "не очень хорошо", рассказал её представитель.

10 февраля, 14:30
<p>Зинаида Кириенко. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Зинаида Кириенко. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Народная артистка РСФСР, звезда фильма "Тихий Дон" 1957 года Зинаида Кириенко заразилась коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил представитель актрисы.

"У Зинаиды Михайловны коронавирус, она болеет, чувствует себя не очень хорошо", — сказал он.

Принц Чарльз снова заразился коронавирусом

Принц Чарльз снова заразился коронавирусом

А накануне стало известно о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского, причём в ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3, то есть у политика поражено 50–75% лёгких. Ближе к вечеру появилась информация, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. А вот эту информацию в партии поспешили опровергнуть.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1