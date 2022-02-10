Звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко заразилась ковидом
88-летняя актриса чувствует себя "не очень хорошо", рассказал её представитель.
Зинаида Кириенко. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Народная артистка РСФСР, звезда фильма "Тихий Дон" 1957 года Зинаида Кириенко заразилась коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил представитель актрисы.
"У Зинаиды Михайловны коронавирус, она болеет, чувствует себя не очень хорошо", — сказал он.
А накануне стало известно о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского, причём в ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3, то есть у политика поражено 50–75% лёгких. Ближе к вечеру появилась информация, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. А вот эту информацию в партии поспешили опровергнуть.
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