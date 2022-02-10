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Принц Чарльз снова заразился коронавирусом

До этого наследник британского престола болел ковидом в марте 2020 года. Тогда он легко перенёс недуг.

10 февраля, 13:48
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

73-летний принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусной инфекцией и ушёл на самоизоляцию. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Кларенс-хауса.

"Этим утром принц Уэльский получил положительный результат теста на CoViD-19 и сейчас находится на самоизоляции. Его Королевское Высочество очень разочарован тем, что не сможет принять участие в сегодняшних мероприятиях в Винчестере, и попытается перенести визит на другую дату в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Принц Чарльз уже второй раз заболел коронавирусом. До этого он болел в марте 2020 года. Тогда наследник британского престола легко перенёс инфекцию. Теперь он вынужден отменить участие во всех запланированных мероприятиях и уйти на самоизоляцию.

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Накануне король Испании Фелипе VI заразился коронавирусом. У монарха проявились первые симптомы заболевания, тест на CoViD-19 показал положительный результат.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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