Принц Чарльз снова заразился коронавирусом

73-летний принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусной инфекцией и ушёл на самоизоляцию. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Кларенс-хауса.

"Этим утром принц Уэльский получил положительный результат теста на CoViD-19 и сейчас находится на самоизоляции. Его Королевское Высочество очень разочарован тем, что не сможет принять участие в сегодняшних мероприятиях в Винчестере, и попытается перенести визит на другую дату в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Принц Чарльз уже второй раз заболел коронавирусом. До этого он болел в марте 2020 года. Тогда наследник британского престола легко перенёс инфекцию. Теперь он вынужден отменить участие во всех запланированных мероприятиях и уйти на самоизоляцию.