Более 5 тысяч заявок подано на участие во втором сезоне "Лиги лекторов". Голосовой помощник VK Маруся тоже в деле

Более пяти тысяч заявок со всей страны поступило от желающих принять участие во втором сезоне "Лиги лекторов". Об этом Лайфу сообщили организаторы конкурса. Заявки на участие поступили из 370 городов и 175 посёлков и сёл во всех 85 регионах страны. Больше всего желающих стать частью "Лиги лекторов" в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Краснодарском крае и Свердловской области. Более половины заявок прислали кандидаты младше 35 лет, а самому старшему — 89 лет.

"Конкурс "Лига лекторов" стремительно набирает обороты. Во втором сезоне мы собрали пять тысяч заявок, это в два раза больше, чем в первом. Мы знаем, что в нашей стране много талантливых людей, которые готовы делиться знаниями и просвещать других, поэтому сразу ставили своей целью расширить сообщество лекторов. И конкурс подтверждает этот тезис. Желающих присоединиться к "Лиге лекторов" становится всё больше. Это означает, что у нас появляется больше возможностей для отбора самых ярких спикеров, самого качественного контента, самых интересных выступлений, которые мы затем сможем предложить зрителям и слушателям российского общества "Знание" по всей стране", — прокомментировал генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль.

Самыми популярными темами для лекций стали социально-гуманитарные науки (30,29%), бизнес и карьера (26,74%), наука и технологии (10,05%), культура и искусство (7,51%), спорт и здоровый образ жизни (6,88%).

Среди тех, кто хочет попробовать свои силы в качестве лектора, есть студенты более чем из 50 российских вузов, писатели, инженеры, кандидаты и доктора наук, представители общественных организаций, учителя, журналисты, продюсеры, профессиональные спортсмены и тренеры, сотрудники музеев и библиотек, экскурсоводы, врачи, государственные деятели, финалисты и победители конкурса "Лидеры России" президентской платформы "Россия — страна возможностей", а также лауреаты премии Правительства РФ для молодых учёных.

"В ходе конкурса своими знаниями и опытом поделятся призёр международного конкурса по проектированию космических аппаратов, предприниматель в сфере биомедицины, "диктатор" Тотального диктанта, министр по молодёжной политике одного из регионов, инструктор по оказанию первой помощи, исполнитель на исторических щипковых инструментах, эксперт по информационной безопасности, руководитель театральной студии, няня, работающая с особенными детьми, автор мобильного приложения по учёту личных финансов, тренер по ораторскому искусству и специалисты из множества других отраслей", — рассказали Лайфу организаторы.

Во втором сезоне в проекте появился необычный участник. Заявку на конкурс в треке "Наука и технологии" прислала Маруся, голосовой помощник VK. Она расскажет о развитии искусственного интеллекта и о том, как голосовые технологии помогают людям.

В финале конкурса 100 лучших лекторов, успешно прошедших предыдущие этапы, прочитают лекции в топовых вузах страны, а победителей выберет аудитория. Финалисты конкурса получат звание лектора "Знания" и возможность регулярно выступать в рамках просветительских мероприятий общества по всей России, а на церемонии награждения победителей будут названы имена лучших 50 лекторов. Они получат 500 000 рублей на создание, развитие и продвижение просветительского контента, а также доступ к комплексной образовательной программе в Центре знаний на горе Машук в Пятигорске. Она включает лекции и мастер-классы по разработке, производству и продюсированию просветительского контента (ютуб-каналов, блогов, авторских курсов, фильмов и других проектов), а также курсы по ораторскому мастерству и публичным выступлениям.

Те, кто не успел подать заявку на второй сезон "Лиги лекторов", могут принять участие в третьем сезоне конкурса. Сбор заявок уже открыт на официальном сайте проекта.

Российское общество "Знание" — это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Сегодня это организация, объединяющая десятки тысяч представителей российской интеллигенции.