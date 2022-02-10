Появилось видео с места гибели пропавшего в Подмосковье главврача Вадима Евдокимова

Поиски пропавшего врача продолжались несколько дней, в итоге волонтёры обнаружили в лесу на снегу следы, ведущие к реке. Судя по ним, кто-то долго топтался на берегу. К делу подключились водолазы, которые и нашли в водоёме тело Евдокимова.

Как ранее сообщал Лайф, пропажу главврача заметила жена. Она проснулась рано утром, услышав шум, и подумала, что Евдокимов собирается на работу, на вызов. Однако, когда через несколько часов он не вернулся домой, а под окнами так и продолжала стоять его машина, женщина забеспокоилась. Врача ждали и в больнице, у него было назначено дежурство, но там он тоже не появился. По словам источника, дочь главврача на всякий случай решила проверить историю его браузера. Так она выяснила, что он искал в Интернете информацию о способах самоубийства.