Появилось видео с места гибели пропавшего в Подмосковье главврача Вадима Евдокимова
Поиски внезапно исчезнувшего медика продолжались несколько дней, в итоге волонтёры обнаружили в лесу на снегу следы, ведущие к реке, где и нашли его тело.
Кадр из видео © Telegram/SHOT
Кадры с места, где обнаружили тело пропавшего главврача Вадима Евдокимова. Видео © Telegram/SHOT
Появились кадры с места, где обнаружили пропавшего заведующего Обуховской городской больницей Вадима Евдокимова. Его тело нашли в реке Клязьме недалеко от его дома. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.
Поиски пропавшего врача продолжались несколько дней, в итоге волонтёры обнаружили в лесу на снегу следы, ведущие к реке. Судя по ним, кто-то долго топтался на берегу. К делу подключились водолазы, которые и нашли в водоёме тело Евдокимова.
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Как ранее сообщал Лайф, пропажу главврача заметила жена. Она проснулась рано утром, услышав шум, и подумала, что Евдокимов собирается на работу, на вызов. Однако, когда через несколько часов он не вернулся домой, а под окнами так и продолжала стоять его машина, женщина забеспокоилась. Врача ждали и в больнице, у него было назначено дежурство, но там он тоже не появился. По словам источника, дочь главврача на всякий случай решила проверить историю его браузера. Так она выяснила, что он искал в Интернете информацию о способах самоубийства.
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