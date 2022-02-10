Znak: Жириновский не может дышать самостоятельно

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного из-за коронавируса, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). По данным источника Znak, его отключили от назальной канюли, поскольку он больше не мог дышать самостоятельно.

Как уточняется, накануне политик ещё мог дышать самостоятельно, но сегодня это стало для него затруднительно. Его состояние пока не улучшается, сообщает издание. При этом, по данным другого источника, Жириновского не стали сразу подключать к ИВЛ вчера, поскольку опасались, что после этого снять лидера ЛДПР с аппарата уже не получится.