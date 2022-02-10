Znak: Жириновский не может дышать самостоятельно
По данным источника, его состояние пока не улучшается. При этом медики опасались, что после снять политика с аппарата уже не получится.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного из-за коронавируса, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). По данным источника Znak, его отключили от назальной канюли, поскольку он больше не мог дышать самостоятельно.
Как уточняется, накануне политик ещё мог дышать самостоятельно, но сегодня это стало для него затруднительно. Его состояние пока не улучшается, сообщает издание. При этом, по данным другого источника, Жириновского не стали сразу подключать к ИВЛ вчера, поскольку опасались, что после этого снять лидера ЛДПР с аппарата уже не получится.
Напомним, что о госпитализации 75-летнего политика стало известно в среду, 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что Жириновский "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса. Степень поражения средней тяжести — КТ-3, то есть у политика поражено 50–75% лёгких. Ближе к вечеру появилась информация, что Жириновского подключили к аппарату ИВЛ. А вот эти сведения в партии поспешили опровергнуть.
Комментариев: 0