Оперштаб Москвы сообщил об изменениях в учёте новых случаев ковида

Рост числа выявленных в столице случаев заражения связан с изменением порядка учёта новых случаев CoViD-19. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

"Теперь к ежедневному учёту случаев CoViD-19 наряду с результатами ПЦР-диагностики принимаются результаты проведённых в поликлиниках (в отделениях для приёма горожан с симптомами ОРВИ) исследований на наличие антигена к возбудителю (экспресс-тестов) без необходимости дожидаться подтверждения результатом ПЦР-исследования", — объяснили в штабе.

В среду сообщалось о 11 521 инфицированном, в четверг — уже о 22 747. При сохранении прежней методики учёта новых случаев сегодня наблюдалось бы существенное падение заболеваемости. В оперштабе также добавили, что для пациентов алгоритм лечения не изменится. Как и раньше, наблюдение и лечение от коронавируса начинается для пациентов с симптомами ОРВИ после получения положительного результата экспресс-теста.