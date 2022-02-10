Педиатр Левадная назвала два главных тяжёлых последствия "омикрона" у детей

Автор книг по педиатрии Анна Левадная рассказала, с какими последствиями могут столкнуться дети, переболевшие "омикроном". По словам специалиста, в некоторых случаях у них может развиться дыхательная недостаточность и пневмония, но чаще всего болезнь протекает довольно легко.

"На сегодняшний момент мы можем сказать, что чаще всего "омикрон" протекает легче, чем штамм "дельта". И у детей в том числе. Однако в силу того, что он очень распространён, у него меньше инкубационный период, мы можем утверждать, что "омикрон" в принципе захватывает большее количество людей", — рассказала педиатр телеканалу "Звезда".

По её словам, существуют две опасности, связанные с "омикроном". Первая — тяжёлое течение болезни, которое проявляется в форме дыхательной недостаточности, пневмонии. У детей с "омикроном" подобное встречается в редких случаях.

Вторая опасность, по словам педиатра, это осложнения, которые могут проявиться спустя несколько недель после болезни, даже если она протекала в лёгкой или бессимптомной форме. Тогда возникает так называемый мультисистемный воспалительный синдром — состояние, когда происходит очень резкий иммунный ответ. Он приводит к тому, что у ребёнка появляются клинические симптомы: температура больше трёх-пяти дней, боли в животе и жидкий стул.