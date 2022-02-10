Какие подарки дарить любимым в День святого Валентина в зависимости от знака зодиака

Овен

Сильные и неукротимые Овны в День всех влюблённых будут рады получить оригинальный подарок. Этим представителям стихии Огня Ольга Архангельская советует дарить что-то, чего точно нет у их близких и друзей. Отлично подойдут последние новинки техники, тренажёры, спортивные вещи.

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Телец

Тельцы на 14 февраля обрадуются практичному подарку, причём презент непременно должен быть дорогим. Если ваша вторая половинка — представитель этого знака зодиака, спросите напрямую, о чём она мечтает. Беспроигрышным вариантом в случае с Тельцами станут сумка, кошелёк или портмоне, обязательно кожаные. А если хотите преподнести цветы, обязательно дарите те, что продают в горшках. Такое растение будет долго радовать глаз.

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Близнецы

Если вы встречаетесь с Близнецом, вы в курсе, что он неуловим. Для такого любителя нестись по жизни отличным подарком станет средство передвижения, причём это может быть не только автомобиль, но и роликовые коньки. Эти представители воздушной стихии будут рады и гаджетам: электронным читалкам, новым телевизорам, а также аксессуарам для машин.

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Рак

Лучшими подарками для человека, родившегося в период с 22 июня по 22 июля, станут вещи, улучшающие комфорт. Так, для Раков астролог Ольга Архангельская советует приобрести на День святого Валентина (ДСВ) предметы домашнего обихода, например плед, удобное кресло или подушечки для спины. А если бюджет не ограничен, можно прикупить что-то антикварное.

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Лев

Львы как представители стихии Огня обожают купаться в роскоши. Так что их половинкам 14 февраля придётся раскошелиться. Без ужина в престижном ресторане точно не обойтись. Львам специалист по астрологии советует дарить нечто эксклюзивное: авторские вещи, дорогие духи, украшения (желательно золотые).

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Вы уже придумали, что подарить 14 февраля второй половинке? Да, я купил(а) презент из вишлиста Пока нет, потому и ищу советы астрологов Я праздную с кошками, это очень удобно: подарков пушистики не требуют

Дева

Практичные Девы мечтают о полезном подарке. Они не останутся равнодушными, если в ДСВ им вручат сертификат на посещение спа-салона, натуральную косметику, средства по уходу за телом и волосами или аксессуары для телефона или компьютера.

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Весы

Весами управляет Венера — планета красоты, благополучия и гармонии. Эти яркие представители стихии Воздуха ждут от любимых следующие подарки: билеты в театр, абонементы в фитнес-клубы или на курс массажа, сертификаты на покупку парфюма, уходовые средства для тела. А ещё они придут в восторг, если презентом станет полезный предмет для дома.

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Скорпион

Чтобы удивить страстного Скорпиона в День всех влюблённых, придётся постараться. Представителям этого знака зодиака (как никому другому) важен ещё и глубинный смысл подарка. Всем своим видом презент должен сигнализировать, что выбирали его мучительно долго. Хотите, чтобы 14 февраля Скорпионы искрились от радости? Готовьте шкатулки с секретом, сексуальную одежду, духи с феромонами. Вечер лучше провести в уединении в месте, окутанном загадкой и мистикой.

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Стрелец

Энергичных и целеустремлённых Стрельцов нельзя оставить без подарка, подчёркивающего их статус и уникальность. Берите паспорта и отправляйтесь в поездку. Больше всего Стрельцов обрадует путешествие за границу. А если хотите преподнести что-то из одежды, будьте внимательны: выбор должен пасть на люксовую вещь, желательно от бренда с мировым именем.

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Козерог

Рассудительным Козерогам дарить нужно вещи, которые подчеркнут их профессионализм. Отлично подойдут антиквариат, часы, различные сертификаты. Обрадует представителей этого земного знака и домашняя утварь.

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Водолей

Лучшими подарками для разговорчивых Водолеев станут путешествие, например поездка в горы, и техника, в частности суперсовременный смартфон или планшет.

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Рыбы

Чувственных, эмоциональных Рыб в День святого Валентина следует окружить особой заботой и вниманием. Отвезите своего избранника или избранницу к морю. Если такой возможности пока нет, можно сходить в тихий и уютный ресторан, желательно с имитацией водной стихии. За ужином вручите второй половинке авторское ювелирное украшение.