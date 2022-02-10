Свадебное дополнение к The Sims 4 не выйдет в России из-за ЛГБТ-пары в трейлере

Разработчики игры The Sims 4 подготовили для фанатов серии подарок к весне и анонсировали новое дополнение "Свадебные истории", в которых игроки могли бы устраивать роскошные праздничные церемонии, девичники, мальчишники и познакомились бы с неотъемлемыми свадебными хлопотами. В трейлере новые атрибуты были представлены на примере однополой пары — Доминики и Камиллы, которые, несмотря ни на что, смогли быть вместе.

Скриншот видео © YouTube / The Sims

Однако позже создатели игры обратились к поклонникам серии из России, огорчив их до глубины души. Оказывается, некоторые моральные принципы и ценности разработчиков расходятся с законодательством страны, а потому дополнение "Свадебные истории" издаваться в РФ не будет. Точная причина отмены пака не прозвучала, но поклонники сложили два и два.

Скриншот видео © YouTube / The Sims

Для распространения в РФ разработчикам нужно было либо удалить главную пару, либо её отредактировать, а это значит, что новое дополнение не выйдет из-за ЛГБТ-линии, хотя в самой игре The Sims 4 уже давно разрешены однополые союзы и изменение гендера. Свою позицию студия Maxis объяснила так: "История Дом и Кэм, чья любовь не знает границ, отражает личный опыт многих членов нашего сообщества и команды разработки. Мы дорожим свободой быть собой, любить и делиться своим опытом без ограничений".