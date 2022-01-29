Как выглядят и чем занимаются потомки Пушкина

Хью Ричард Луи Гровенор

Хью Ричард Луи Гровенор. Кадр из видео © YouTube / Hugh Grosvenor FanAccount

Младшая дочь Пушкина, Наталья, родила шестерых детей в двух браках. Её отпрыски оставили после себя множество потомков, которым довелось породниться с британской аристократией. На Туманном Альбионе сейчас проживает около двадцати представителей этой генеалогической ветви, и самый известный из них — 30-летний Хью Ричард Луи Гровенор, 7-й герцог Вестминстер. В 2020 году прапрапраправнука великого русского поэта признали самым богатым человеком в мире младше 30 лет, ведь он обладает многомиллиардным состоянием, доставшимся по наследству. А ещё Хью удостоился чести стать крёстным отцом первого сына принца Уильяма. Все остальные подробности его жизни — тайна за семью печатями.

Марита Кроули

Марита Кроули. Фото © pushkinhouse.org

67-летняя Марита Кроули — ещё один потомок Пушкина по женской линии, которая связывает русскую поэзию и британскую корону. И единственный, кто в определённой степени пошёл по стопам Александра Сергеевича, ведь из-под её пера вышли тексты песен таких исполнителей, как Демис Руссос и Арт Гарфанкел, а также либретто для оперы "Пушкин". Марита и её сёстры — дальние родственницы королевы Елизаветы Второй и её умершего мужа, принца Филиппа.

Александр и Мария Пушкины

Александр и Мария Пушкины. Фото © Семейный архив

Старший сын Пушкина, Александр, стал отцом тринадцати детей, и большинство из них в итоге оказалось в Бельгии. Там в 1942 году и родился Александр Александрович — последний потомок поэта по мужской линии. На исторической родине он впервые побывал лишь в 1994 году, но долгая разлука с Россией не помешала ему получить её гражданство. Жена Александра, Мария, — тоже из рода Пушкиных, но по его женской линии. Вместе с супругом она часто посещает пушкинские места и участвует в мероприятиях, посвящённых его памяти. У пожилой пары нет детей, поэтому генеалогическая линия, которая тянется от Пушкина-сына, в обозримом будущем должна прерваться.

Николай Данилевский

Николай Данилевский. Кадр из видео © YouTube / NOBILITY ART