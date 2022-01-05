Как сложились судьбы первых леди Третьего рейха

Магда Геббельс

Семья Геббельс. Фото © Wikimedia Commons

После целого ряда неудачных отношений 1 сентября 1930 года 29-летняя мать-одиночка Магда Ричель начала новую жизнь. Она вступила в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП) и вскоре стала помощницей будущего министра пропаганды Йозефа Геббельса, в которого влюбилась на одном из его публичных выступлений. 19 декабря 1931 года они зарегистрировали брак: в роли свидетеля выступил сам Адольф Гитлер. Магда работала вместе с мужем и поддерживала его во всём, в том числе в роковом решении, которое было принято после самоубийства Гитлера. 1 мая 1945 года чета Геббельс отравила шестерых своих детей, а через час супруги покончили с собой.

Эмми Геринг

Эмми и Герман Геринг (крайние слева). Фото © Wikimedia Commons

Актриса Эмми Зоннеманн в 1935 году стала второй женой одного из лидеров нацистов — Германа Геринга, от которого родила дочь. Кроме того, благодаря близким отношениям с Гитлером она неофициально носила титул первой леди Германии. В конце войны Эмма вместе с дочерью Эддой была захвачена американцами. На "суде по денацификации" в 1948 году она была приговорена к конфискации 30% имущества и году трудовых лагерей. В 1960 годы Эмма жила в Мюнхене, где выпустила книгу мемуаров. Умерла в 1973 году после продолжительной болезни.

Герда Борман

Герда и Мартин Борман. Кадр из видео © YouTube / Караван Криповых Историй

С членом НСДАП Мартином Борманом урождённая Герда Бух познакомилась, когда ей было 19 лет. Свидетелем на их свадьбе был Гитлер. У пары родилось десять детей, но выжил только один из них. Борман открыто изменял своей жене, однако Герда не просто ничего не имела против, но и сама активно продвигала идею полигамной семьи. Незадолго до окончания войны Герда бежала в Италию, откуда её вскоре доставили в военный госпиталь с диагнозом "карцинома". 23 марта 1946 года она умерла от отравления ртутью, которая использовалась в курсе лечения рака.

Маргарет Гиммлер

Семья Гиммлер. Фото © Wikimedia Commons

Белокурая Марга познакомилась с будущим рейхсфюрером СС Гиммлером в 1927 году. Через год они поженились, но к 1941 году отношения пары разладились: причинами стали измены Гиммлера и ссоры Маргарет с другими нацистскими жёнами. В 1945 году Маргу и её дочь Гудрун арестовали, но уже спустя год отпустили, признав непричастными к преступлениям нацистов. В 1967-м Маргарет умерла в Мюнхене в возрасте 73 лет.

Ильза Кох

Ильза Кох в суде. Фото © Wikimedia Commons