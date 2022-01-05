Как сложились судьбы первых леди Третьего рейха
Эти женщины закончили по-разному, но связь с лидерами нацистского режима повлияла на их биографии одинаково драматично.
Фото © Wikimedia Commons
Магда Геббельс
Семья Геббельс. Фото © Wikimedia Commons
После целого ряда неудачных отношений 1 сентября 1930 года 29-летняя мать-одиночка Магда Ричель начала новую жизнь. Она вступила в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП) и вскоре стала помощницей будущего министра пропаганды Йозефа Геббельса, в которого влюбилась на одном из его публичных выступлений. 19 декабря 1931 года они зарегистрировали брак: в роли свидетеля выступил сам Адольф Гитлер. Магда работала вместе с мужем и поддерживала его во всём, в том числе в роковом решении, которое было принято после самоубийства Гитлера. 1 мая 1945 года чета Геббельс отравила шестерых своих детей, а через час супруги покончили с собой.
Эмми Геринг
Эмми и Герман Геринг (крайние слева). Фото © Wikimedia Commons
Актриса Эмми Зоннеманн в 1935 году стала второй женой одного из лидеров нацистов — Германа Геринга, от которого родила дочь. Кроме того, благодаря близким отношениям с Гитлером она неофициально носила титул первой леди Германии. В конце войны Эмма вместе с дочерью Эддой была захвачена американцами. На "суде по денацификации" в 1948 году она была приговорена к конфискации 30% имущества и году трудовых лагерей. В 1960 годы Эмма жила в Мюнхене, где выпустила книгу мемуаров. Умерла в 1973 году после продолжительной болезни.
Герда Борман
Герда и Мартин Борман. Кадр из видео © YouTube / Караван Криповых Историй
С членом НСДАП Мартином Борманом урождённая Герда Бух познакомилась, когда ей было 19 лет. Свидетелем на их свадьбе был Гитлер. У пары родилось десять детей, но выжил только один из них. Борман открыто изменял своей жене, однако Герда не просто ничего не имела против, но и сама активно продвигала идею полигамной семьи. Незадолго до окончания войны Герда бежала в Италию, откуда её вскоре доставили в военный госпиталь с диагнозом "карцинома". 23 марта 1946 года она умерла от отравления ртутью, которая использовалась в курсе лечения рака.
Маргарет Гиммлер
Семья Гиммлер. Фото © Wikimedia Commons
Белокурая Марга познакомилась с будущим рейхсфюрером СС Гиммлером в 1927 году. Через год они поженились, но к 1941 году отношения пары разладились: причинами стали измены Гиммлера и ссоры Маргарет с другими нацистскими жёнами. В 1945 году Маргу и её дочь Гудрун арестовали, но уже спустя год отпустили, признав непричастными к преступлениям нацистов. В 1967-м Маргарет умерла в Мюнхене в возрасте 73 лет.
Ильза Кох
Ильза Кох в суде. Фото © Wikimedia Commons
Ильза Кёллер не просто вышла замуж за Карла Коха, коменданта концлагерей Бухенвальд и Майданек, но и сама активно участвовала в пытках узников нацистского режима. За жестокость Ингу прозвали "бухенвальдской ведьмой" и "фрау Абажур": ходили слухи, что она делала себе сувениры из кожи замученных пленников. В 1945 году Карл Кох был казнён, а Ильза арестована американцами и приговорена к пожизненному заключению. Спустя несколько лет Ильзу освободили из-за сомнений в её причастности к преступлениям нацистов, но в 1949-м снова арестовали, а спустя два года ещё раз приговорили к пожизненному. В 1967-м "фрау Абажур" покончила с собой в тюрьме.
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