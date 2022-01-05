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10 фото "наизнанку", которые раскрыли, что на самом деле творится внутри привычных нам вещей

Эти предметы знакомы абсолютно всем, но возможность посмотреть, как же они выглядят изнутри, представлялась не каждому. И пользователи Reddit решили исправить эту ошибку.

5 января, 08:45
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Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Изнутри шланг похож на шарик с водой", bobberhom.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Внутри бильярдного стола", Complete-Feedback-13.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Внутри только что распечатанной коробки салфеток", dgoldstein38.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Внутри кабины башенного крана", Rise_and_Grind_540.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Сорокалетняя труба в разрезе", supermadmax876.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Внутри большой зажигалки, оказывается, есть ещё одна — поменьше", MidasGloves.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Внутри дешёвенького икеевского стола", Insanim8er.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Как изнутри выглядит барабан бетономешалки", ontimpaul.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Внутри банковской карты — схема, обеспечивающая бесконтактные платежи", mildlyinteresting.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

"Оказывается, внутри банки крема для бритья есть пакет — с самим средством", ned883.

Фото © Reddit / mildlyinteresting

Фото © Reddit / mildlyinteresting

15 фотографий, на которых логика смеётся вам в лицо

15 фотографий, на которых логика смеётся вам в лицо

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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