10 фото "наизнанку", которые раскрыли, что на самом деле творится внутри привычных нам вещей
Эти предметы знакомы абсолютно всем, но возможность посмотреть, как же они выглядят изнутри, представлялась не каждому. И пользователи Reddit решили исправить эту ошибку.
"Изнутри шланг похож на шарик с водой", — bobberhom.
"Внутри бильярдного стола", — Complete-Feedback-13.
"Внутри только что распечатанной коробки салфеток", — dgoldstein38.
"Внутри кабины башенного крана", — Rise_and_Grind_540.
"Сорокалетняя труба в разрезе", — supermadmax876.
"Внутри большой зажигалки, оказывается, есть ещё одна — поменьше", — MidasGloves.
"Внутри дешёвенького икеевского стола", — Insanim8er.
"Как изнутри выглядит барабан бетономешалки", — ontimpaul.
"Внутри банковской карты — схема, обеспечивающая бесконтактные платежи", — mildlyinteresting.
"Оказывается, внутри банки крема для бритья есть пакет — с самим средством", — ned883.
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