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"Хочу услышать три главных слова" и другие мемы, которыми Захарова взорвала Сеть

Дипломат время от времени размещает в своих аккаунтах картинки, которые просто невозможно оставить без внимания. Собрали подборку.

10 февраля, 08:22
<p>Картинка, опубликованная Марией Захаровой по случаю Дня дипломатического работника в 2022-м. Изображение © Telegram / <a href="https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/1847" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Мария Захарова</a></p>

Картинка, опубликованная Марией Захаровой по случаю Дня дипломатического работника в 2022-м. Изображение © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова креативно поздравила коллег с Днём дипломатического работника, который в нашей стране отмечают 10 февраля. В аккаунтах в соцсетях дипломат разместила очередной мем. На картинке девушка говорит парню, что хочет услышать три главных слова, и тот в ответ произносит фразу "Гарантии безопасности России", которых Москва добивается от США и НАТО.

"С праздником, коллеги!" — указала Захарова в посте, который разместила в телеграм-аккаунте. За десять часов запись набрала свыше 72 тысяч просмотров. Пользователи "Фейсбука" тоже оценили юмор Захаровой, в соцсети у такой же записи дипломата более 900 комментариев и около восьми тысяч восторженных реакций.

Захарова не в первый раз публикует мемы в Сети. В прошлом году в День дипломатического работника она размещала снимок с котиками, которые запомнились россиянам по фразе "Наташ, вставай, мы там всё уронили". В тот раз пушистики будили хозяйку репликами, понятными каждому дипломату.

Поздравление ко Дню дипломатического работника, которое Мария Захарова опубликовала в 2021-м. Изображение © Facebook / maria.zakharova.167

Поздравление ко Дню дипломатического работника, которое Мария Захарова опубликовала в 2021-м. Изображение © Facebook / maria.zakharova.167

В ноябре 2018-го Захарова опубликовала мем с на тот момент премьером РФ Дмитрием Медведевым, с юмором отреагировав на обвинения в пропаганде, звучавшие в адрес популярного во всём мире российского мультфильма "Маша и Медведь". "Британские учёные доказали: Маша и Медведь — агенты Кремля", — указано на картинке.

Реакция Марии Захаровой на обвинения в пропаганде, звучавшие в адрес российского мультфильма "Маша и Медведь". Изображение © Facebook / maria.zakharova.167

Реакция Марии Захаровой на обвинения в пропаганде, звучавшие в адрес российского мультфильма "Маша и Медведь". Изображение © Facebook / maria.zakharova.167

А ещё раньше, в сентябре того же 2018 года, дипломат пообещала всех вылечить, опубликовав мем, на котором Захарову назвали МИДсестрой и сравнили её наряд с белым халатом. Как считают авторы коллажа, именно в таком облачении "нужно общаться с партнёрами".

Мария Захарова в образе МИДсестры. Изображение © Facebook / maria.zakharova.167

Мария Захарова в образе МИДсестры. Изображение © Facebook / maria.zakharova.167

"Народное творчество. Всех с пятницей и вылечу", — заметила тогда официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Длинный стол, за которым встретились Путин и Макрон, разошёлся на мемы, и вот лучшие из них

Длинный стол, за которым встретились Путин и Макрон, разошёлся на мемы, и вот лучшие из них

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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