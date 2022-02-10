В прокат вышел "Анчартед: На картах не значится", и вот кому точно нужно на него сходить
Фильм по серии игр Uncharted — проект многострадальный. Разработку начали десять лет назад и с тех пор несколько раз меняли режиссёров, сценаристов, актёров… Но фильм всё-таки вышел. Причём неплохой.
Том Холланд и Марк Уолберг. Фото на обложке © Instagram / unchartedmovie
Из-за того, что слухи о фильме "Анчартед: На картах не значится" начали ходить больше 10 лет назад, а вышла лента только сейчас, многие относятся к премьере с настороженностью — ну не могут хорошую картину мучить десятилетие. Вариантов, где можно было облажаться, множество, но PlayStation Productions, похоже, всё-таки удалось усидеть на двух стульях. На выходе получился развлекательный фильм, который и уважительно относится к первоисточнику, и не стал его заложником, превратившись в киножвачку исключительно для фанатов-геймеров.
Том Холланд и Марк Уолберг. Фото © Instagram / unchartedmovie
Сценаристы "Анчартед: На картах не значится" решили уйти от дословного пересказа того, что происходит в играх, взяв за основу только самое интересное и перспективное с точки зрения развлекательного кино. Завязка такая: Виктор Салли Салливан в исполнении Марка Уолберга встречается с Нейтаном Дрейком (Том Холланд), предлагает тому бросить всё и отправиться за сокровищами Фернана Магеллана. Суть да дело, и вот дуэт уже сталкивается с целой вереницей препятствий — всё то, что ожидаешь увидеть в боевике.
Марк Уолберг и Том Холланд. Фото © Instagram / unchartedmovie
На фильм можно смело идти всем, кто когда-то заигрывался в Uncharted часами. Риск испытать разочарование, конечно, всё равно остаётся, но "испортить детство" такой адаптацией не получится — об этом создатели фильма позаботились. Фанаты Тома Холланда (читать — "Человека-паука"), вам тоже уже пора покупать билет. Многие критикуют игру актёра, намекая, что он вообще не выходил из супергеройского образа... Что ж, это близко к правде. Вопрос в том, как вы к этому относитесь.
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