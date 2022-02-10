В прокат вышел "Анчартед: На картах не значится", и вот кому точно нужно на него сходить

Из-за того, что слухи о фильме "Анчартед: На картах не значится" начали ходить больше 10 лет назад, а вышла лента только сейчас, многие относятся к премьере с настороженностью — ну не могут хорошую картину мучить десятилетие. Вариантов, где можно было облажаться, множество, но PlayStation Productions, похоже, всё-таки удалось усидеть на двух стульях. На выходе получился развлекательный фильм, который и уважительно относится к первоисточнику, и не стал его заложником, превратившись в киножвачку исключительно для фанатов-геймеров.

Том Холланд и Марк Уолберг. Фото © Instagram / unchartedmovie

Сценаристы "Анчартед: На картах не значится" решили уйти от дословного пересказа того, что происходит в играх, взяв за основу только самое интересное и перспективное с точки зрения развлекательного кино. Завязка такая: Виктор Салли Салливан в исполнении Марка Уолберга встречается с Нейтаном Дрейком (Том Холланд), предлагает тому бросить всё и отправиться за сокровищами Фернана Магеллана. Суть да дело, и вот дуэт уже сталкивается с целой вереницей препятствий — всё то, что ожидаешь увидеть в боевике.

Марк Уолберг и Том Холланд. Фото © Instagram / unchartedmovie