Отоларинголог Зайцев предрёк эру глухих из-за "омикрона"

Если коронавирус или его штамм "омикрон" будет поражать слуховой нерв, то в мире может начаться "эра глухих", считает отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

"Если коронавирусная инфекция, "омикрон", поскольку он нейротропный, начнёт поражать слуховой нерв, это очень и очень плохо кончится, потому что у нас будет достаточно большая эра глухих. А что для этого сделать, чтобы этого не было? Нужно пролечиваться", — сказал доктор в беседе с Ura.ru.

Чтобы вирус не смог мутировать до подобных способностей, "коронавирусную инфекцию необходимо погубить тотально". В таком случае вирус не уйдёт на уровень слухового нерва.

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн также не исключил, что CoViD-19 может вызвать такие патологии, как нарушения дыхания, обоняния и слуха.