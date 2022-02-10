Эффективность вакцины "Ковивак" против коронавируса оценили в 86,9%

Учёные, в том числе из Центра имени Чумакова, оценили в 86,9% уровень эффективности вакцины против коронавируса "Ковивак". Результаты исследования, в котором приняли участие 398 добровольцев, опубликованы на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

"Ковивак" показала хороший уровень переносимости и безопасности, показатель сероконверсии составил 86,9% среди участников, которые были сероотрицательными во время проверки. Среди участников, которые были сероположительными во время проверки и имели показатель уровня нейтрализующих антител ниже 1:256, прививка привела к четырёхкратному увеличению в уровне нейтрализующих антител в 85,2% случаев", — говорится в документе.