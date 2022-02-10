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Эффективность вакцины "Ковивак" против коронавируса оценили в 86,9%

Препарат может успешно применяться как для первичной прививки по схеме из двух доз, так и в качестве бустера в виде одной дозы для тех, у кого снизилось число антител.

10 февраля, 12:32
<p>Вакцина для профилактики COVID-19 "Ковивак". Фото © ТАСС / Александр Папырин</p>

Вакцина для профилактики COVID-19 "Ковивак". Фото © ТАСС / Александр Папырин

Учёные, в том числе из Центра имени Чумакова, оценили в 86,9% уровень эффективности вакцины против коронавируса "Ковивак". Результаты исследования, в котором приняли участие 398 добровольцев, опубликованы на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

"Ковивак" показала хороший уровень переносимости и безопасности, показатель сероконверсии составил 86,9% среди участников, которые были сероотрицательными во время проверки. Среди участников, которые были сероположительными во время проверки и имели показатель уровня нейтрализующих антител ниже 1:256, прививка привела к четырёхкратному увеличению в уровне нейтрализующих антител в 85,2% случаев", — говорится в документе.

Результаты исследования говорят о том, что препарат может успешно применяться как для первичной вакцинации по схеме из двух доз, так и в качестве бустера в виде одной дозы для тех, у кого снизилось число антител.

Предварительная эффективность "Ковивака" против "омикрона" составила около 62%

Предварительная эффективность "Ковивака" против "омикрона" составила около 62%

Ранее Лайф писал, что Минздрав РФ одобрил клиническое исследование "Ковивака" с участием детей. В испытаниях будет задействовано 1050 юных добровольцев, а сами исследования пройдут на базе четырёх российских клиник. До этого в центре Чумакова заявили, что бустерная доза "Ковивака" резко поднимает иммунитет. Разработчики препарата уверены, что у людей, получивших третий компонент, защита от любого штамма коронавируса может достигать 95%. Кроме того, в центре Чумакова объяснили, почему не видят смысла в адаптации вакцины "Ковивак" к омикрон-штамму.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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