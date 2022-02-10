Вирусолог Жемчугов поддержал решение выдавать QR-коды при наличии антител

В России много тех, кто переболел ковидом в лёгкой форме, но при этом не вакцинировался. Поэтому вполне логично выдавать им QR-коды, если тесты покажут наличие высокого уровня антител, рассказал радио "Комсомольская правда" доктор медицинских наук, врач – терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов.

"Надо делать так: переболел простудой — сделал тест на антитела. Если антитела есть, получи QR-код на полгода или больше. Нет антител — принимай решение: привиться или подождать, пока заболеешь", — объяснил эксперт.