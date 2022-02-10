Глава МИД Швеции сочла решительным ответ ЕС на письмо Лаврова о безопасности

Глава МИД Швеции Анн Линде назвала решительным и единым ответ ЕС на письмо России по европейской безопасности, который был передан министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Она уточнила, что готовили его в координации с НАТО.

"Решительный и единый ответ ЕС в координации с НАТО на российское письмо по европейской безопасности. Мы по-прежнему твёрдо поддерживаем европейский порядок безопасности, основанный на международном праве. Реализация того, о чём мы договорились, сделает Европу более безопасной", — написала дипломат в "Твиттере".