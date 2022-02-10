НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Глава МИД Швеции сочла решительным ответ ЕС на письмо Лаврова о безопасности

Дипломат подчеркнула, что Запад твёрдо поддерживает европейский порядок безопасности, который основан на международном праве.

10 февраля, 13:23

Фото © Shutterstock

Глава МИД Швеции Анн Линде назвала решительным и единым ответ ЕС на письмо России по европейской безопасности, который был передан министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Она уточнила, что готовили его в координации с НАТО.

"Решительный и единый ответ ЕС в координации с НАТО на российское письмо по европейской безопасности. Мы по-прежнему твёрдо поддерживаем европейский порядок безопасности, основанный на международном праве. Реализация того, о чём мы договорились, сделает Европу более безопасной", написала дипломат в "Твиттере".

Посольство РФ: Приветствуем, что США "дозрели" до обсуждения неделимой безопасности

Посольство РФ: Приветствуем, что США "дозрели" до обсуждения неделимой безопасности

Ранее Лайф писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил в письме коллегам из стран ОБСЕ ключевой принцип неделимости безопасности, а также принцип неукрепления своей безопасности в ущерб другим. В ответ глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал Москву отвести войска от границ Украины. По его мнению, Россия вместе со странами Евросоюза должна пытаться преодолевать напряжённость и разногласия с помощью диалога и дипломатии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1