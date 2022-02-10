Глава МИД Швеции сочла решительным ответ ЕС на письмо Лаврова о безопасности
Дипломат подчеркнула, что Запад твёрдо поддерживает европейский порядок безопасности, который основан на международном праве.
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Глава МИД Швеции Анн Линде назвала решительным и единым ответ ЕС на письмо России по европейской безопасности, который был передан министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Она уточнила, что готовили его в координации с НАТО.
"Решительный и единый ответ ЕС в координации с НАТО на российское письмо по европейской безопасности. Мы по-прежнему твёрдо поддерживаем европейский порядок безопасности, основанный на международном праве. Реализация того, о чём мы договорились, сделает Европу более безопасной", — написала дипломат в "Твиттере".
Ранее Лайф писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил в письме коллегам из стран ОБСЕ ключевой принцип неделимости безопасности, а также принцип неукрепления своей безопасности в ущерб другим. В ответ глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал Москву отвести войска от границ Украины. По его мнению, Россия вместе со странами Евросоюза должна пытаться преодолевать напряжённость и разногласия с помощью диалога и дипломатии.
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