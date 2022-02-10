Спортивный врач Зуев рассказал о препарате, "найденном" в крови фигуристки Валиевой
Якобы обнаруженное лекарство используют в основном пожилые люди и те, кто страдает проблемами с сердцем, но он никак не влияет на достижение результатов на льду, уверен он.
Камила Валиева. Фото © ТАСС / AP / David J. Phillip
Врач спортивной медицины Вячеслав Зуев прокомментировал сообщения зарубежных СМИ о том, что в крови российской фигуристки Камилы Валиевой нашли "допинг". По его оценке, скандал находится не в медицинской, а в юридической плоскости, ведь якобы обнаруженный в её пробах "Триметазидин" никак бы не помог ей победить.
"Никаким образом прямым вещество не влияет на достижение спортивных результатов. Плюс, как я узнал из СМИ, проба была взята во внесоревновательный период в микроскопических количествах. Поэтому проводить параллели между Валиевой и человеком, который использовал допинг, нельзя. <….> Ситуация находится не в медицинской, а в юридической плоскости", — поделился точкой зрения Вячеслав Зуев в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".
Врач спортивной медицины обратил внимание на то, что препарат, в применении которого обвинили фигуристку, запрещён ВАДА. При этом его относят к классу кардиопротекторов — "Триметазидин" используют в основном пожилые люди и те, кто страдает проблемами с сердцем.
Напомним, ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание заявило, что причиной тому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой. Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс назвал спекуляцией информацию о "допинге" у Валиевой. Сама спортсменка продолжает тренироваться и готовиться к турниру одиночниц.
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