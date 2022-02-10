Спортивный врач Зуев рассказал о препарате, "найденном" в крови фигуристки Валиевой

Врач спортивной медицины Вячеслав Зуев прокомментировал сообщения зарубежных СМИ о том, что в крови российской фигуристки Камилы Валиевой нашли "допинг". По его оценке, скандал находится не в медицинской, а в юридической плоскости, ведь якобы обнаруженный в её пробах "Триметазидин" никак бы не помог ей победить.

"Никаким образом прямым вещество не влияет на достижение спортивных результатов. Плюс, как я узнал из СМИ, проба была взята во внесоревновательный период в микроскопических количествах. Поэтому проводить параллели между Валиевой и человеком, который использовал допинг, нельзя. <….> Ситуация находится не в медицинской, а в юридической плоскости", — поделился точкой зрения Вячеслав Зуев в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".