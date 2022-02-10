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Посольство РФ в Киеве: Вопрос о том, чтобы неосновной персонал покинул Украину, в активной проработке

Ранее глава МИД Сергей Лавров анонсировал, что Россия последует примеру своих иностранных коллег и посоветует персоналу своих дипломатических учреждений уехать из Незалежной.

10 февраля, 13:14

Обложка © Facebook.com/бе

Посольство России в Киеве прорабатывает вопрос о том, чтобы неосновной персонал на время покинул Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя российского дипведомства.

"Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке", — отметил дипломат.

Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, возможно, Россия последует примеру своих иностранных коллег и посоветует неосновному персоналу своих дипломатических учреждений на Украине временно покинуть страну.

Лавров допустил эвакуацию части российских дипломатов с Украины

Лавров допустил эвакуацию части российских дипломатов с Украины

Напомним, что в конце января Госдеп разрешил части сотрудников Посольства США в Киеве покинуть Украину с семьями. Великобритания вслед за Вашингтоном начала эвакуацию дипломатов из Киева. Правительство Австралии рекомендовало своим гражданам покинуть территорию Незалежной, а также воздержаться от поездок туда в ближайшее время. Помимо этого, МИД Украины заявил о планах Германии эвакуировать часть сотрудников посольства в Киеве. А ещё Нидерланды разрешили сотрудникам посольства страны в Киеве и членам их семей при желании покинуть Украину. Так поступил и МИД Канады.

Лайф уже сообщал, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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