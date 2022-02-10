Посольство РФ в Киеве: Вопрос о том, чтобы неосновной персонал покинул Украину, в активной проработке

Посольство России в Киеве прорабатывает вопрос о том, чтобы неосновной персонал на время покинул Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванного представителя российского дипведомства.

"Вопрос о том, чтобы неосновной персонал посольства на время покинул Украину, находится в активной проработке", — отметил дипломат.

Ранее в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, возможно, Россия последует примеру своих иностранных коллег и посоветует неосновному персоналу своих дипломатических учреждений на Украине временно покинуть страну.