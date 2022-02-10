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Минобороны сняло с коптера заход отряда кораблей ВМФ России в Севастополь

Сейчас экипажам предстоит отдых, а после они продолжат выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки.

10 февраля, 13:14

Десантный корабль заходит в Севастополь. Кадр из видео © Минобороны РФ

Десантные корабли ВМФ России заходят в Севастополь. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны опубликовало видео, как отряд десантных кораблей Военно-морского флота России завершает дальний поход вокруг Европы и заходит в военно-морскую базу Севастополя. На кадрах, снятых с коптера, корабли неспешно бороздят родные воды, преодолев около семи тысяч морских миль.

Отряд состоит из шести кораблей. Три из них — "Королёв", "Минск" и "Калининград" — входят в состав Балтийского флота. "Пётр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" относятся к Северному флоту России. Сейчас экипажам предстоит отдых, а после они продолжат выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки.

Отряд из шести кораблей ВМФ России завершил переход в Севастополь

Отряд из шести кораблей ВМФ России завершил переход в Севастополь

Ранее Лайф сообщал, что российские корабли на учениях в Чёрном море поразили воздушные и морские цели. В январе – феврале во всех зонах ответственности флотов проводятся манёвры. Это отработка действий сил ВМФ и ВКС по защите российских национальных интересов в Мировом океане.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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