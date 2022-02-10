Минобороны сняло с коптера заход отряда кораблей ВМФ России в Севастополь

Десантные корабли ВМФ России заходят в Севастополь. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны опубликовало видео, как отряд десантных кораблей Военно-морского флота России завершает дальний поход вокруг Европы и заходит в военно-морскую базу Севастополя. На кадрах, снятых с коптера, корабли неспешно бороздят родные воды, преодолев около семи тысяч морских миль.

Отряд состоит из шести кораблей. Три из них — "Королёв", "Минск" и "Калининград" — входят в состав Балтийского флота. "Пётр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк" относятся к Северному флоту России. Сейчас экипажам предстоит отдых, а после они продолжат выполнение задач в соответствии с планом боевой подготовки.