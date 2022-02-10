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Конгрессвумен Грин оговорилась и обвинила Пелоси в создании "полиции гаспачо"

Кадры сразу разлетелись по всей Сети, а пользователи "Твиттера" отметили, что именно поэтому интервью не стоит давать на голодный желудок.

10 февраля, 13:08
<p>Кадр из интервью Марджори Тейлор Грин. Видео © Twitter / <a href="https://twitter.com/DarwinUnhinged/status/1491587093692399619" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Darwin James</a></p>

Кадр из интервью Марджори Тейлор Грин. Видео © Twitter / Darwin James

Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии, член Палаты представителей США от штата Джорджия перепутала слова "гаспачо" (испанский холодный суп) и "гестапо" (политическая полиция в нацистской Германии). Оплошность произошла во время её интервью для телеканала Real America, запись сразу же опубликовали пользователи "Твиттера".

Она обвинила спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в слежке за республиканцами и американцами, комментируя расследование Конгресса в отношении протестов 6 января 2021 года, в ходе которых митингующие ворвались в Капитолий. Однако конгрессвумен оговорилась и назвала слежку "полицией гаспачо".

"Мало того что у нас есть тюрьма округа Колумбия, которая является ГУЛАГом округа Колумбия, но теперь у нас есть полиция гаспачо Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами Конгресса", сказала она.

Высказывание Грин также прокомментировали пользователи "Твиттера", отметив, что именно поэтому интервью не стоит давать на голодный желудок. При этом Грин отнеслась к своей оплошности с юмором и пошутила о том, что шпионы попадут в "гуляш" — в английском это слово по звучанию сходно со словом "ГУЛАГ".

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Ранее Псаки перепутала Байдена с Обамой после вопроса об отставке. Чем была вызвана эта оговорка, неизвестно. По словам пресс-секретаря, ей нравится проводить время с главой Белого дома, общаться и слушать его мнение.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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