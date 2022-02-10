Конгрессвумен Грин оговорилась и обвинила Пелоси в создании "полиции гаспачо"

Скандально известная конгрессвумен Марджори Тейлор Грин из Республиканской партии, член Палаты представителей США от штата Джорджия перепутала слова "гаспачо" (испанский холодный суп) и "гестапо" (политическая полиция в нацистской Германии). Оплошность произошла во время её интервью для телеканала Real America, запись сразу же опубликовали пользователи "Твиттера".

Она обвинила спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в слежке за республиканцами и американцами, комментируя расследование Конгресса в отношении протестов 6 января 2021 года, в ходе которых митингующие ворвались в Капитолий. Однако конгрессвумен оговорилась и назвала слежку "полицией гаспачо".

Gazpacho police? This is exactly why you should never do an interview on an empty stomach. #gazpachopolice pic.twitter.com/lFZc72lQmD — Darwin James (@DarwinUnhinged) February 10, 2022

"Мало того что у нас есть тюрьма округа Колумбия, которая является ГУЛАГом округа Колумбия, но теперь у нас есть полиция гаспачо Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами Конгресса", — сказала она.

Высказывание Грин также прокомментировали пользователи "Твиттера", отметив, что именно поэтому интервью не стоит давать на голодный желудок. При этом Грин отнеслась к своей оплошности с юмором и пошутила о том, что шпионы попадут в "гуляш" — в английском это слово по звучанию сходно со словом "ГУЛАГ".