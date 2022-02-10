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Борис Джонсон считает, что ближайшие дни станут в ситуации с Украиной решающими

По словам британского премьера, он не думает, что в Кремле приняли решение о начале вторжения в Незалежную, хотя и признаёт, что ситуация "крайне опасна".

10 февраля, 12:50

Обложка © Flickr.com/Pippa Fowles / No 10 Downing Street

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал ближайшие дни решающими в ситуации с Украиной. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сославшись на некие данные британской разведки о перемещениях российских войск.

"Наша разведка наблюдает за концентрацией войск на границе с Украиной, и это, вероятно, самый опасный момент для последующих нескольких дней", — отметил Джонсон.

По словам британского премьера, он не думает, что в Кремле приняли решение о начале вторжения на Украину, хотя и признаёт, что ситуация "крайне опасна", а вся Европа переживает "тяжелейший кризис безопасности за последние десятилетия".

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Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Помимо разведывательно-дозорных машин там также находится и боевая единица БМП-2. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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