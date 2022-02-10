В Белоруссии заблокировали сайт издания TJournal
Главный редактор платформы сообщил, что никаких разъяснений о причинах такого решения со стороны Мининформа республики не было.
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В Белоруссии 9 февраля заблокировали сайт интернет-издания TJournal. Причины блокировки пока не известны. Редакция направила соответствующий запрос в белорусское Министерство информации, сообщил главред издания Сергей Звезда.
"Пользователи TJ рассказали, что сайт перестал открываться на сетях МТС и "Белтелеком" с 9 февраля. По данным dev.by, в этот день сайт добавили в список блокировки по решению Министерства информации", — сообщил главред.
Однако, по его словам, редакции не удалось найти информацию о блокировке их издания на сайте Министерства информации Белоруссии. Также его нет и в реестре экстремистских материалов.
Ранее Лайф писал о том, что ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке контента на YouTube. В службе отметили, что подобное поведение "ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках".
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