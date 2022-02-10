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В Белоруссии заблокировали сайт издания TJournal

Главный редактор платформы сообщил, что никаких разъяснений о причинах такого решения со стороны Мининформа республики не было.

10 февраля, 12:42

Фото на обложке © Shutterstock

В Белоруссии 9 февраля заблокировали сайт интернет-издания TJournal. Причины блокировки пока не известны. Редакция направила соответствующий запрос в белорусское Министерство информации, сообщил главред издания Сергей Звезда.

"Пользователи TJ рассказали, что сайт перестал открываться на сетях МТС и "Белтелеком" с 9 февраля. По данным dev.by, в этот день сайт добавили в список блокировки по решению Министерства информации", — сообщил главред.

Однако, по его словам, редакции не удалось найти информацию о блокировке их издания на сайте Министерства информации Белоруссии. Также его нет и в реестре экстремистских материалов.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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