В Белоруссии заблокировали сайт издания TJournal

В Белоруссии 9 февраля заблокировали сайт интернет-издания TJournal. Причины блокировки пока не известны. Редакция направила соответствующий запрос в белорусское Министерство информации, сообщил главред издания Сергей Звезда.

"Пользователи TJ рассказали, что сайт перестал открываться на сетях МТС и "Белтелеком" с 9 февраля. По данным dev.by, в этот день сайт добавили в список блокировки по решению Министерства информации", — сообщил главред.

Однако, по его словам, редакции не удалось найти информацию о блокировке их издания на сайте Министерства информации Белоруссии. Также его нет и в реестре экстремистских материалов.