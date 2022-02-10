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Псаки оконфузилась из-за критики поговорки Путина про "красавицу"

Пытаясь перевести фразу слишком буквально, представительница Белого дома увидела в соединении слов "не нравится" и "терпи" абсурдный намёк на изнасилование.

10 февраля, 12:27
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Обложка © Wikipedia.org

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки раскритиковала поговорку про "красавицу", которую использовал президент России Владимир Путин, указывая Украине на необходимость выполнения Минских соглашений. Представительнице вашингтонской администрации привиделась в этой фразе "воинственная риторика" и даже намёк на изнасилование — видимо, к такому абсурдному выводу она пришла из-за соединения в одном предложении слов "не нравится" и "терпи".

"Отмечу, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений из уст президента Путина", — заявила Псаки.

Она добавила, что произнесённая Путиным фраза "не вызывает восхищения в Вашингтоне".

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Напомним, что на пресс-конференции по итогам переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном в ночь на 8 февраля Владимир Путин обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему "ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений". Глава российского государства в ответ заметил, что альтернативы этим соглашениям нет, и произнёс фразу: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица".

Позже президент Украины Владимир Зеленский согласился с Владимиром Путиным, отметив, что Украина — действительно "красавица" в том смысле, что "красивая страна".

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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