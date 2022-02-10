Генконсул РФ в Харькове рассказал о "сложном" положении русских на Украине

Генеральный консул России в Харькове Игорь Демяненко рассказал о "сложном" положении русских на Украине и о работе дипломатов. По его мнению, всем сейчас нужен мир.

"Если оценивать ситуацию на бытовом уровне, то до начала последней военной истерии, запущенной англосаксами, инфляция в стране была невысокой, а курс национальной валюты по отношению к доллару и рублю за последние три года оставался стабильным. В Харькове ухоженные городские парки, фонтаны, спортивные площадки", — рассказал он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

При этом Демяненко выделил влияние макроэкономических внутрисистемных проблем: значительная часть украинской молодёжи уезжает из страны, поскольку не видит для себя обещанных властями европейских перспектив.

Кроме того, консул отметил актуальность темы мирного урегулирования в Донбассе. По его мнению, это насущная тема не только для Киева и непризнанных республик, но и для всей Европы. При этом он подчеркнул, что это вопрос политического урегулирования, которым занимается не консульство, а межгосударственные структуры.

"По поручению Посольства РФ наши дипломаты выезжали к линиям разграничения, когда производились обмены пленными между Киевом и Луганской и Донецкой народными республиками, наряду с миссиями Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Красного Креста", — сказал Демяненко.

Он напомнил, что власти Украины культивируют образ России как государства-агрессора и принимают законы, направленные на разъединение народов. При этом силовые структуры, в первую очередь СБУ, применяют свои методы, чтобы запугивать жителей Незалежной и препятствовать общению с россиянами. По его словам, наличие у людей российского паспорта ставит их на Украине "в очень сложное положение". Однако Демяненко отметил, что даже в таких условиях консулы делают всё возможное, чтобы противостоять давлению, на деле доказывая полезность и востребованность российских миссий на Украине.

"Своим украинским собеседникам я неоднократно говорил по-украински: "Всiм потрiбен мир" — всем нужен мир", — заключил консул.