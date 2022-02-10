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Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд

При этом российский лидер отметил, что ситуация в республике восстановилась и страна твёрдо стоит на ногах благодаря усилиям властей.

10 февраля, 12:11
<p>Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ</p>

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин назвал Казахстан жертвой международных банд, которые в январе воспользовались ситуацией в стране. Об этом он заявил на переговорах с главой республики Касым-Жомартом Токаевым в Москве.

"Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал без всякого преувеличения жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны", — сказал российский президент.

В Кремле начались переговоры Путина и Токаева

В Кремле начались переговоры Путина и Токаева

Он отметил, что последняя встреча с коллегой из Казахстана была перед Новым годом и "ничего не предвещало развития таких событий". При этом Путин добавил, что ситуация в республике восстановилась и страна твёрдо стоит на ногах благодаря усилиям властей. По его словам, Россия как одна из стран Организации Договора о коллективной безопасности в соответствии со статьей четвёртой договора "подставила плечо Казахстану".

"Но, конечно, главную роль сыграло руководство самого Казахстана, преданное своему делу, присяге, народу Казахстана, правоохранительные органы, вооружённые силы", — подчеркнул Путин.

Токаев не видит необходимости в международном расследовании беспорядков в Казахстане

Токаев не видит необходимости в международном расследовании беспорядков в Казахстане

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДБК. 11 января Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, это и произошло. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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