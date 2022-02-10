Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд

Президент России Владимир Путин назвал Казахстан жертвой международных банд, которые в январе воспользовались ситуацией в стране. Об этом он заявил на переговорах с главой республики Касым-Жомартом Токаевым в Москве.

"Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал без всякого преувеличения жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны", — сказал российский президент.

Он отметил, что последняя встреча с коллегой из Казахстана была перед Новым годом и "ничего не предвещало развития таких событий". При этом Путин добавил, что ситуация в республике восстановилась и страна твёрдо стоит на ногах благодаря усилиям властей. По его словам, Россия как одна из стран Организации Договора о коллективной безопасности в соответствии со статьей четвёртой договора "подставила плечо Казахстану".