Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд
При этом российский лидер отметил, что ситуация в республике восстановилась и страна твёрдо стоит на ногах благодаря усилиям властей.
Владимир Путин. Фото © ТАСС / Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин назвал Казахстан жертвой международных банд, которые в январе воспользовались ситуацией в стране. Об этом он заявил на переговорах с главой республики Касым-Жомартом Токаевым в Москве.
"Это наша первая встреча после январских событий, когда Казахстан стал без всякого преувеличения жертвой каких-то международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны", — сказал российский президент.
Он отметил, что последняя встреча с коллегой из Казахстана была перед Новым годом и "ничего не предвещало развития таких событий". При этом Путин добавил, что ситуация в республике восстановилась и страна твёрдо стоит на ногах благодаря усилиям властей. По его словам, Россия как одна из стран Организации Договора о коллективной безопасности в соответствии со статьей четвёртой договора "подставила плечо Казахстану".
"Но, конечно, главную роль сыграло руководство самого Казахстана, преданное своему делу, присяге, народу Казахстана, правоохранительные органы, вооружённые силы", — подчеркнул Путин.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Для помощи в восстановлении порядка в Казахстан направили коллективные миротворческие силы ОДБК. 11 января Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, это и произошло. После массовых беспорядков было задержано около тысячи человек, возбуждено 1822 уголовных дела.
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