Хоккеистка сборной России Печникова заразилась коронавирусом на Олимпиаде
Свой ближайший матч наша команда проведёт 12 февраля в рамках четвертьфинала Игр.
Хоккеистка Мария Печникова (Россия) во время матча на Олимпиаде в Пекине. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Хоккеистка сборной России Мария Печникова заразилась коронавирусом, сообщил журналистам главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.
"Выписали Ольгу Сосину и Екатерину Николаеву, но Марию Печникову вчера забрали на изоляцию. У неё положительный тест. Симптомов нет", — заявил наставник.
Добавим, что свой следующий матч наша команда проведёт 12 февраля. В четвертьфинале Олимпиады россиянки сыграют против Швейцарии.
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