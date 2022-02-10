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Хоккеистка сборной России Печникова заразилась коронавирусом на Олимпиаде

Свой ближайший матч наша команда проведёт 12 февраля в рамках четвертьфинала Игр.

10 февраля, 11:57

Хоккеистка Мария Печникова (Россия) во время матча на Олимпиаде в Пекине. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Хоккеистка сборной России Мария Печникова заразилась коронавирусом, сообщил журналистам главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.

"Выписали Ольгу Сосину и Екатерину Николаеву, но Марию Печникову вчера забрали на изоляцию. У неё положительный тест. Симптомов нет", — заявил наставник.

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Добавим, что свой следующий матч наша команда проведёт 12 февраля. В четвертьфинале Олимпиады россиянки сыграют против Швейцарии.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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