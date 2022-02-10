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Аналитик Пермяков рассказал, как защитить домашний Wi-Fi от соседей

Эксперт отметил, что программное обеспечение роутера обычно может показать, кто подключался к системе, аппаратные адреса и типы устройств.

10 февраля, 12:08

Фото © Pixabay

Заместитель директора Центра компетенций национальной технологической инициативы "Технологии доверенного взаимодействия" на базе Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) Руслан Пермяков рассказал, как защитить свой Wi-Fi от соседей.

"Для защиты Wi-Fi необходимо использовать надёжный пароль на подключение к сети. Также стоит включить ограничение на подключение устройств по аппаратным адресам", — сказал Пермяков в беседе с RT.

Эксперт пояснил, чтобы ввести это ограничение, необходимо сначала узнать аппаратный адрес устройства. Затем нужно подключиться к конфигурационному сайту роутера, пройти авторизацию, найти MAC-фильтр и настроить. Также он советует периодически менять пароль доступа к сети.

Пермяков отметил, что программное обеспечение роутера обычно может показать, кто подключался к системе, аппаратные адреса и типы устройств, операционную систему и сетевое имя. Если в этом списке появились незнакомые устройства, значит, было совершено незаконное подключение.

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Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова

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