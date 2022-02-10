Боррель в ответе на послание Лаврова странам Запада призвал отвести войска от границ Украины

Евросоюз призвал Россию к деэскалации и отводу её вооружённых сил из Белоруссии, от границ Украины и из Крыма, воссоединение которого с РФ ЕС до сих пор не признал. Об этом говорится в ответном письме главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля на послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова коллегам из США, Канады и европейских стран.