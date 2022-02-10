Боррель в ответе на послание Лаврова странам Запада призвал отвести войска от границ Украины
По его мнению, Россия вместе со странами Евросоюза должна пытаться преодолевать напряжённость и разногласия с помощью диалога и дипломатии.
Жозеп Боррель. Фото © Flickr / European Parliament
Евросоюз призвал Россию к деэскалации и отводу её вооружённых сил из Белоруссии, от границ Украины и из Крыма, воссоединение которого с РФ ЕС до сих пор не признал. Об этом говорится в ответном письме главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля на послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова коллегам из США, Канады и европейских стран.
"Я ответил от имени стран ЕС на письмо, которое они получили от министра Лаврова. Напряжённость и разногласия должны преодолеваться через диалог и дипломатию. Мы призываем Россию к деэскалации", — написал Боррель в своём твиттере.
Ранее Лавров выразил сожаление из-за требований Лондона отвести войска РФ на её территории. По его мнению, глава британского МИД Лиз Трасс словно не слышала аргументов Москвы и продолжала настаивать на своём.
Комментариев: 0