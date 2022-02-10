Подмосковье повысит штрафы за невывоз мусора до 50 тысяч рублей

Московская область планирует повысить штрафы за невывезенный мусор с пяти тысяч рублей до 50 тысяч за каждую контейнерную площадку, причём списывать средства с региональных операторов будут автоматически.

"Сегодня за каждую площадку невывезенную будет составляться штраф 50 тысяч рублей, причём на автомате. И самое главное, что мы предупредили коллег о возможном расторжении контракта с регоператором. Мы даём неделю для того, чтобы они вошли в стабильный режим", — рассказал вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в беседе с телеканалом "360".

Так, власти Подмосковья совместно с Администрацией Подольска пустили в ход дополнительную технику, машины и самосвалы, чтобы навести порядок, однако это не снимает ответственности с регоператора, подчеркнул Хромушин.

Отмечается, что в этом году в некоторых округах возникли затруднения с вывозом отходов из-за снегопадов и ситуации с коронавирусом. Больше сложностей было в Подольске и Серпухове, где задействован региональный оператор МСК-НТ.