Политолог Оленченко назвал символичным, что встреча Лаврова и Трасс прошла 10 февраля
По словам собеседника Лайфа, Лондону также хотелось бы найти какие-то развязки для тупиковой ситуации, в которую Запад себя загнал, нагнетая напряжённость вокруг Украины.
Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Личный контакт всегда предпочтительнее заочного разговора, потому что предоставляет возможность задать воочию те вопросы, которые требуют уточнения, и наметить перспективы. Об этом в беседе с Лайфом рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, оценивая итоги встречи главы российского МИД Сергея Лаврова с его британской коллегой Лиз Трасс.
"Ещё перед встречей наш глава МИД Лавров справедливо отмечал, что наши отношения находятся в очень заторможенном состоянии. И здесь важен был контакт, чтобы понять, почему так происходит и какие есть резервы для улучшения", — рассуждает политолог.
Оленченко отметил, что сейчас во главу угла западная пресса и западные политики ставят именно Украину, и в этом контексте визит британского министра демонстрирует, что и Лондону хотелось бы найти какие-то развязки для тупиковой ситуации, в которую Запад себя загнал, нагнетая напряжённость вокруг Украины.
"И здесь даже немного символично, что 10 февраля в России отмечают День дипломатического работника и в этот день министр иностранных дел России принимает министра иностранных дел Великобритании. Это говорит о том, что мы хотели бы, чтобы наши отношения начали нормализоваться", — заключил собеседник Лайфа.
Напомним, что Лиз Трасс находится в Москве с двухдневным рабочим визитом. Ранее она уже успела посетить МГУ, где провела встречу с ректором университета Виктором Садовничим. Стороны обменялись оценками развития российско-британского научно-образовательного сотрудничества и математического образования. А недавно состоялась её встреча с Сергеем Лавровым. Центральными темами переговоров стали российские предложения по гарантиям безопасности и ситуация вокруг Украины. По итогам встречи Лавров признался, что разочарован беседой с Трасс по Украине, поскольку разговор получился "немого с глухим". Он отметил, что у России и Британии различные трактовки Минских соглашений, и российский МИД искренне не понимает, как Лондон может трактовать документ иначе, если это всё записано чёрным по белому. Лавров добавил, что Москва выступает за налаживание отношений с Лондоном, однако это должна быть "улица с двусторонним движением".
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