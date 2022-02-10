Политолог Оленченко назвал символичным, что встреча Лаврова и Трасс прошла 10 февраля

Личный контакт всегда предпочтительнее заочного разговора, потому что предоставляет возможность задать воочию те вопросы, которые требуют уточнения, и наметить перспективы. Об этом в беседе с Лайфом рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко, оценивая итоги встречи главы российского МИД Сергея Лаврова с его британской коллегой Лиз Трасс.

"Ещё перед встречей наш глава МИД Лавров справедливо отмечал, что наши отношения находятся в очень заторможенном состоянии. И здесь важен был контакт, чтобы понять, почему так происходит и какие есть резервы для улучшения", — рассуждает политолог.

Оленченко отметил, что сейчас во главу угла западная пресса и западные политики ставят именно Украину, и в этом контексте визит британского министра демонстрирует, что и Лондону хотелось бы найти какие-то развязки для тупиковой ситуации, в которую Запад себя загнал, нагнетая напряжённость вокруг Украины.

"И здесь даже немного символично, что 10 февраля в России отмечают День дипломатического работника и в этот день министр иностранных дел России принимает министра иностранных дел Великобритании. Это говорит о том, что мы хотели бы, чтобы наши отношения начали нормализоваться", — заключил собеседник Лайфа.