Лавров: Заявления Киева о диалоге с Донбассом не уступают пропаганде Геббельса
По его мнению, это положение достаточно комфортно для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договорённости.
Глава МИД Росии Сергей Лавров. Фото © kremlin.ru
Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления Киева о том, что прямой диалог с Донецком и Луганском не предусмотрен Минскими соглашениями, не уступают геббельсовской пропаганде. Свою точку зрения он высказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.
"Это уже точно совершенно школа Геббельса, а может, даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено СБ ООН и записано чёрным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одёрнет, — это положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договорённости", — сказал он.
Ранее Лавров заявлял, что у России и Британии различные трактовки Минских соглашений. Он отметил, что искренне не понимает, как Лондон может трактовать документ иначе, если это всё записано чёрным по белому.
Напомним, 9 февраля Лиз Трасс прилетела в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В столицу России она прибыла в меховой шапке. Главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали РФ более четырёх лет. В последний раз с визитом в России, в декабре 2017 года, побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.
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