Лавров: Заявления Киева о диалоге с Донбассом не уступают пропаганде Геббельса

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления Киева о том, что прямой диалог с Донецком и Луганском не предусмотрен Минскими соглашениями, не уступают геббельсовской пропаганде. Свою точку зрения он высказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Это уже точно совершенно школа Геббельса, а может, даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено СБ ООН и записано чёрным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одёрнет, — это положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договорённости", — сказал он.