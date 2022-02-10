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Лавров: Заявления Киева о диалоге с Донбассом не уступают пропаганде Геббельса

По его мнению, это положение достаточно комфортно для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договорённости.

10 февраля, 11:30
<p>Глава МИД Росии Сергей Лавров. Фото © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Глава МИД Росии Сергей Лавров. Фото © kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что заявления Киева о том, что прямой диалог с Донецком и Луганском не предусмотрен Минскими соглашениями, не уступают геббельсовской пропаганде. Свою точку зрения он высказал на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Это уже точно совершенно школа Геббельса, а может, даже превосходит искусство главного пропагандиста Третьего рейха, потому что на голубом глазу произносить ложь, отвергать то, что одобрено СБ ООН и записано чёрным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одёрнет, — это положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать минские договорённости", — сказал он.

Ранее Лавров заявлял, что у России и Британии различные трактовки Минских соглашений. Он отметил, что искренне не понимает, как Лондон может трактовать документ иначе, если это всё записано чёрным по белому.

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Напомним, 9 февраля Лиз Трасс прилетела в Москву для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В столицу России она прибыла в меховой шапке. Главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали РФ более четырёх лет. В последний раз с визитом в России, в декабре 2017 года, побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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