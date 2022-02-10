Польский солдат Чечко заявил, что в июне на границе могли убить 200–700 мигрантов
По его словам, во время десятидневной службы его с пограничниками заставляли каждый день расстреливать по несколько групп беженцев. И таких отрядов, скорее всего, было несколько.
Польский солдат Эмиль Чечко. © t.me/ontnews
Сбежавший в Белоруссию польский военный Эмиль Чечко заявил, что в июне 2021 года на границе с Польшей силовики могли за десять дней убить от 200 до 700 мигрантов. Более того, молодой человек признался, что сам он на второй день своей службы участвовал в массовом расстреле людей.
"В течение 10 дней моего пребывания там (на польской границе. — Прим. Лайфа) могло быть убито от 200 до 700 человек. 9 июня я участвовал в первом массовом расстреле. Пограничники, целясь нам в головы, приказали стрелять в людей. После того как мы расстреляли первую группу, нам приказали расстрелять и вторую", — рассказал Чечко на пресс-конференции.
Он находился на службе с 8 по 19 июня. По словам солдата, каждый день они с пограничниками выезжали на расстрелы. Убивали задержанных на границе мигрантов по 20 человек. По мнению Чечко, его группа была не единственной, которой приказали заниматься ликвидацией людей.
Напомним, о побеге польского военного в Белоруссию 17 декабря сообщил Госпогранкомитет республики. По данным белорусского ведомства, поляк попросил убежища, так как не был согласен с практикой негуманного обращения с беженцами со стороны Варшавы. Прокуратура Польши завела дело, военнослужащего обвиняют в дезертирстве. В интервью белорусскому телевидению Чечко рассказал, что польские силовики убивали волонтёров, пытавшихся помочь мигрантам на белорусско-польской границе, и что он сам принимал участие в убийствах нелегалов. Позже СМИ сообщили, что спецслужбы Польши подозревают Чечко в шпионаже. По их версии, солдат мог быть завербован белорусской стороной после возникновения проблем с законом.
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