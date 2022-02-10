Польский солдат Чечко заявил, что в июне на границе могли убить 200–700 мигрантов

Сбежавший в Белоруссию польский военный Эмиль Чечко заявил, что в июне 2021 года на границе с Польшей силовики могли за десять дней убить от 200 до 700 мигрантов. Более того, молодой человек признался, что сам он на второй день своей службы участвовал в массовом расстреле людей.

"В течение 10 дней моего пребывания там (на польской границе. — Прим. Лайфа) могло быть убито от 200 до 700 человек. 9 июня я участвовал в первом массовом расстреле. Пограничники, целясь нам в головы, приказали стрелять в людей. После того как мы расстреляли первую группу, нам приказали расстрелять и вторую", — рассказал Чечко на пресс-конференции.