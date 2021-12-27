Когда за вывоз мусора можно не платить: Три законные причины В уходящем году тарифы за вывоз мусора повысили, но, оказывается, за эту услугу иногда можно не платить. В каких случаях россияне освобождаются от оплаты за мусор, разбирался Лайф. 26 декабря, 21:40 Вывоз мусора. Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в России появилась в начале 2019 года — россияне начали получать платёжки за вывоз мусора. Правда, это произошло не во всех регионах одновременно и не у всех строчка "вывоз мусора" была выделена как отдельная платёжная графа. Например, в Москве сумма за услугу по обращению с ТКО взимается в составе платы за содержание жилого помещения. Но тем не менее плата за услугу по вывозу мусора стала собираться управляющими компаниями и передаваться региональным операторам, которые стали ответственными за весь оборот бытового мусора. Согласно законодательству, тарифы для региональных операторов устанавливают муниципальные власти. И эти расценки вот уже третий год продолжают расти. Например, в Москве в уходящем году стоимость вывоза повысилась на 26,8% (с 5,23 рубля до 6,63 рубля за квадратный метр площади). А с 1 января следующего года запланировано повышение до 7,27 рубля на квадратный метр общей площади жилья (рост почти на 9%). В Петербурге вывоз мусора подорожает с 5,13 рубля за метр площади до 6,04 рубля. Вроде бы небольшие величины, но вместе с оплатой других коммунальных услуг в год может набежать на стоимость дополнительной платёжки. Тем важнее знать, что, оказывается, в некоторых случаях гражданин может вовсе не платить за вывоз мусора и это совершенно законно.

Случай 1. Мусор долго не вывозят

К сожалению, случаев, когда во дворе стоит переполненный мусорный контейнер, в котором находят приют бездомные животные и мелкие грызуны, немало. Конечно, жильцы многоквартирного дома понимают, что это ненормально. Но о том, что факт невывоза мусора — это нарушение обязательств соответствующих организаций, а вывоз от случая к случаю — это некачественное оказание услуги, почти никто из граждан не задумывается. А ведь за такого рода нарушения жителям положен перерасчёт.

Например, в этом году в городе Подольске Московской области жители дома № 4 по улице Рабочей сумели вернуть себе 818 865 рублей. Правда, для этого им понадобилось обратиться в Госжилинспекцию с жалобой на неисполнение региональным оператором своих обязанностей. В частности, во дворе дома отсутствовала специальная контейнерная площадка и одни жители просто сваливали свой мусор в кучу, а другие — относили свои отходы в соседние дворы. Представители компании, ответственной за вывоз мусора, которая в итоге получала деньги из платёжек жильцов этого дома, на их жалобы отвечала, что отсутствие во дворе мест, оборудованных для накопления мусора, — это проблемы муниципальной администрации. Мол, мусор всё равно вывозится, правда, не так часто, как хотелось бы, но это неважно. С такой постановкой вопроса не согласилась Госжилинспекция, которая обязала регионального оператора выполнить перерасчёт и вернуть подольчанам внесённую ими плату за вывоз мусора.

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

— В данном случае право жильцов вернуть себе оплату за вывоз мусора бесспорно, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Региональный оператор нарушил не только два Постановления Правительства (№ 1156 "Об обращении с ТКО" и № 1039 "Об утверждении правил обустройства мест накопления ТКО"), но и санитарные нормы обслуживания жилых помещений (СанПиН 2.1.2.2645-10). Соответственно, оказываемая услуга не может быть признана услугой надлежащего качества, а значит, оплате не подлежит.

Случай 2. Если нарушены нормативы

Согласно закону, региональные власти имеют право устанавливать плату за вывоз ТКО в зависимости от площади жилья с учётом нормативов накопления отходов (которые определяют они же).

Существует судебная и административная практика, когда региональных операторов обязывают вернуть жителям многоквартирных домов плату за вывоз ТКО, если нормативы, исходя из которых начисляется плата, установлены с нарушением закона.

Во время вывоза мусора в одном из дворов города. Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В Москве жители домов 2 и 9 по улице Нильса Бора поселения Десёновское вернули себе 164 847 рублей за то, что региональный оператор брал за вывоз мусора повышенную оплату, которая не соотносилась с фактическими затратами. По их жалобе прокуратура и Мосжилинспекция провели проверку, в ходе которой установили, что в нарушение решения общего собрания собственников управляющая компания включила в ежемесячные платёжки повышенный тариф за вывоз мусора, а оплату направляла региональному оператору. А в Свердловской области суд вообще признал неправомерными нормативы накопления ТКО, так как они были сформированы без должных замеров накопления и фактического объёма вывоза мусора, что является прямым нарушением Постановления Правительства РФ № 269 "Об определении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов" (определение Второго апелляционного суда № 66а-3/2021).

— Конечно, большинство жителей многоквартирных домов никакие нормативы вывоза ТКО не изучают и могут не знать, что плата за данную услугу завышена. Однако в случае любых сомнений (как правило, они возникают, когда мусор убирается редко, а плата за его вывоз растёт) имеет смысл получить разъяснения жилинспекции. Тем более что такое право закреплено в законе № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", — считает адвокат Первой межрегиональной коллегии адвокатов Рауль Магомедов.

Случай 3. Если долго отсутствовал

Согласно Постановлению Правительства РФ № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" гражданин имеет право потребовать от регоператора перерасчёта стоимости услуги по вывозу мусора, если он отсутствовал по месту жительства более пяти дней. Для этого потребуется написать заявление и приложить копии подтверждающих отсутствие бумаг (справка с места обучения, билеты на поезд или самолёт, квитанции об оплате услуг по другому месту жительства и т.п.). Но такой перерасчёт можно делать максимум на шесть месяцев. Если отсутствие было более полугода, то всё равно пересчитают только шесть месяцев. Такую практику поддержал и Московский облсуд, который своим определением обязал регионального оператора пересчитать плату за вывоз мусора в связи с временным отсутствием жильцов, так как отсутствующие просто не могли производить этот самый мусор (дело № 33-5339/2020).

Авторы Максим Греков