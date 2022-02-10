Российские фристайлисты не вышли в финал командного турнира Олимпиады в акробатике

Сборная России по фристайлу не вышла в финал смешанного командного турнира в дисциплине "акробатика" на Олимпиаде в Пекине.

По сумме трёх прыжков Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин набрали 295,97 балла и заняли пятое место. При этом в финал выходят первые четыре команды, которыми стали сборные Китая, США, Канады и Швейцарии.