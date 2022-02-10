Российские фристайлисты не вышли в финал командного турнира Олимпиады в акробатике
При этом за нашу сборную не выступал Максим Буров, который считается главным фаворитом индивидуальных стартов.
Илья Буров. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Сборная России по фристайлу не вышла в финал смешанного командного турнира в дисциплине "акробатика" на Олимпиаде в Пекине.
По сумме трёх прыжков Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин набрали 295,97 балла и заняли пятое место. При этом в финал выходят первые четыре команды, которыми стали сборные Китая, США, Канады и Швейцарии.
Добавим, что в командном турнире не выступал Максим Буров, которого называют главным фаворитом личного турнира.
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