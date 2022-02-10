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Российские фристайлисты не вышли в финал командного турнира Олимпиады в акробатике

При этом за нашу сборную не выступал Максим Буров, который считается главным фаворитом индивидуальных стартов.

10 февраля, 11:49
<p>Илья Буров. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Илья Буров. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сборная России по фристайлу не вышла в финал смешанного командного турнира в дисциплине "акробатика" на Олимпиаде в Пекине.

По сумме трёх прыжков Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин набрали 295,97 балла и заняли пятое место. При этом в финал выходят первые четыре команды, которыми стали сборные Китая, США, Канады и Швейцарии.

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Добавим, что в командном турнире не выступал Максим Буров, которого называют главным фаворитом личного турнира.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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