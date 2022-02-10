"Поднимут большой шум": Лавров предсказал развязку драмы вокруг "скорой войны" России и Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по окончании российско-белорусских учений Запад непременно начнёт заявлять о том, что якобы добился деэскалации от РФ. Это станет развязкой "драмы", которую сейчас разыгрывает Запад вокруг "скорого вторжения" РФ на Украину, отметил он.

По его словам, перед началом переговоров глава МИД Великобритании Лиз Трасс сказала указывающую на это фразу "Главное, избежать войны на Украине, вот зачем я здесь!" При этом Лавров подчеркнул, что разыгрываемая Западом драма, которая временами представляется даже как трагедия, всё больше похожа на комедию.

"Я предвижу вполне развязку всей этой драмы. Через какое-то время западные страны узнают, что закончились российско-белорусские учения и российские войска вернулись на российскую территорию. И тогда будет поднят большой шум для того, чтобы доказать, что Запад добился от России деэскалации", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Трасс.

Кроме того, министр напомнил, что Российская армия после учений всегда возвращается домой, тогда как, например, войска НАТО после своих манёвров в странах Балтии и Чёрного моря, как правило, остаются на территории этих стран.