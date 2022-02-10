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В РОЦИТ оценили признание Google виновной в блокировке контента на YouTube

Директор центра назвал решение ФАС одним из самых знаковых дел в сфере антимонопольного регулирования цифровых рынков.

10 февраля, 12:28

Фото © Pixabay

Разбирательство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении Google, в частности в отношении видеохостинга YouTube, и признание корпорации виновной существенно повлияет на характер взаимодействия компании со своими пользователями и позволит восстановить баланс интересов между ними, считают в Региональном общественном центре интернет-технологий (РОЦИТ).

"Принятое ФАС России решение предостережёт Google и других владельцев цифровых платформ от использования рыночной власти против своих пользователей", — добавили в организации.

По данным РОЦИТ, условия пользовательского соглашения YouTube дают Google возможность произвольно блокировать каналы и их контент, не неся при этом ответственность. В частности, компания использует эту возможность для блокировки российских каналов. Это приводит к ущемлению прав пользователей, убеждены в центре интернет-технологий.

Директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин в свою очередь отметил, что Google как компания, которая занимает доминирующее положение на рынке видеохостингов, обязана соблюдать антиконкурентную политику и не нарушать интересы других организаций и потребителей. Он назвал решение ФАС одним из самых знаковых дел в сфере антимонопольного регулирования цифровых рынков.

"Мы рады, что стали инициатором такого важного для цифровых рынков разбирательства, и совместно с экспертами МГУ и ВЦИОМа готовы представить в ФАС пояснения и результаты исследований, объективно отражающие ситуацию", — сказал Сагдатулин.

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке контента на YouTube

ФАС признала Google виновной во внезапной блокировке контента на YouTube

Ранее Лайф писал, что компании Google грозит очередной штраф до четырёх миллионов рублей. В декабре прошлого года за неудаление запрещённого в РФ контента суд оштрафовал американскую корпорацию более чем на 7,2 миллиарда рублей.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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