В РОЦИТ оценили признание Google виновной в блокировке контента на YouTube

Разбирательство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении Google, в частности в отношении видеохостинга YouTube, и признание корпорации виновной существенно повлияет на характер взаимодействия компании со своими пользователями и позволит восстановить баланс интересов между ними, считают в Региональном общественном центре интернет-технологий (РОЦИТ).

"Принятое ФАС России решение предостережёт Google и других владельцев цифровых платформ от использования рыночной власти против своих пользователей", — добавили в организации.

По данным РОЦИТ, условия пользовательского соглашения YouTube дают Google возможность произвольно блокировать каналы и их контент, не неся при этом ответственность. В частности, компания использует эту возможность для блокировки российских каналов. Это приводит к ущемлению прав пользователей, убеждены в центре интернет-технологий.

Директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин в свою очередь отметил, что Google как компания, которая занимает доминирующее положение на рынке видеохостингов, обязана соблюдать антиконкурентную политику и не нарушать интересы других организаций и потребителей. Он назвал решение ФАС одним из самых знаковых дел в сфере антимонопольного регулирования цифровых рынков.

"Мы рады, что стали инициатором такого важного для цифровых рынков разбирательства, и совместно с экспертами МГУ и ВЦИОМа готовы представить в ФАС пояснения и результаты исследований, объективно отражающие ситуацию", — сказал Сагдатулин.